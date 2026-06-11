Ο Τραμπ βρυχάται, οι αγορές «ξεροβήχουν»: «Αν δεν υπογράψει το Ιράν συμφωνία, θα χτυπήσουμε ξανά σήμερα»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι εάν η Τεχεράνη δεν υπογράψει τη συμφωνία που έχουν προτείνει οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι ΗΠΑ θα βομβαρδίσουν ξανά «σήμερα (11/6) το βράδυ».

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης στο προσκείμενο στον συντηρητικό χώρο δίκτυο, ότι «49 πύραυλοι Tomahawk χρησιμοποιήθηκαν για να χτυπήσουν στόχους εντός του Ιράν, ορισμένοι από αυτούς σε απόσταση 64 χιλιομέτρων από την ιρανική πρωτεύουσα».

Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM) είχε επιβεβαιώσει ότι οι δυνάμεις της «ολοκλήρωσαν επιπρόσθετες επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν», κατόπιν εντολής του Τραμπ.

Ο Τραμπ βρυχάται, οι αγορές «βαριανασαίνουν»

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περισσότερο από δύο δολάρια ανά βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι κλείνει ξανά ερμητικά το Στενό του Ορμούζ μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε κατά 2,89% στα 92,63 δολάρια.

Το Ιράν διέψευσε τον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Νότιο Ιράν, είχε άμεσες συνομιλίες με ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον της χώρας τους.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα δώσουν συντριπτικές και αποφασιστικές απαντήσεις σε οποιαδήποτε επιθετικότητα και κακόβουλη ενέργεια από τον επιθετικό και τρομοκρατικό αμερικανικό στρατό στην περιοχή, δήλωσε το ανώτατο στρατιωτικό αρχηγείο του Ιράν.