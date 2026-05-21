Διεθνής κατακραυγή για το σαδιστικό «σόου» του Μπεν Γκβιρ: Live βασανισμοί σε μέλη του Global Sumud

Εντείνεται το κύμα από διεθνείς αντιδράσεις τις τελευταίες ώρες κατά του Ισραήλ, μετά την προβολή της σαδιστικής μεταχείρησης των ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud για τη Γάζα, στην οποία πρωταγωνίστησε ο ακροδεξιός υπουργός Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο Μπεν Γκβιρ, διακρίνεται να χλευάζει ακτιβιστές, οι οποίοι ήταν γονατισμένοι με τα χέρια δεμένα πισθάγκωνα. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας επέκρινε τον ακροδεξιό βραχίονα του Λικούντ για τη συμπεριφορά του.

«Η μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου Global Sumud, συμπεριλαμβανομένων πολιτών της ΕΕ, ήταν ταπεινωτική και εσφαλμένη», δήλωσε η Κάλας. «Η συμπεριφορά του ισραηλινού υπουργού Μπεν Γκβιρ είναι ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία», υπογράμμισε.

Il pluripregiudicato e suprematista ebraico, ministro alla sicurezza #Israele, #BenGvir ha diffuso questo video in cui gli attivisti della #Flotilla vengono trattati da criminali da chi ha commesso il crimine di rapirli in acque internazionali

Σε κοινή θέα το πραγματικό πρόσωπο του Ισραήλ

Ελλείψει ουσιαστικών διεθνών στρατιωτικών ή οικονομικών κυρώσεων, το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ έχει ανά το χρόνια αποθρασυνθεί όλο και περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο διαφημίζει την κατοχή του στην περιοχή του Λεβάντε.

Φαίνεται όμως πως τι τελευταίες ημέρες, ακόμα και του υπερ-εθνικιστικό καθεστώς υπερέβη τα όριά του, με πλήθος κυβερνήσεων και διεθνών φορέων να εξωθούνται σε καταδίκες της ωμότητα που αναμεταδίδει το Ισραήλ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι από πλευράς του δήλωσε: «δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε τους Πολωνούς πολίτες που δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα με αυτόν τον τρόπο.

Στον δημοκρατικό κόσμο δεν κακοποιούμε και δεν θριαμβολογούμε πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονται υπό κράτηση. Απαιτούμε δικαιοσύνη για τους πολίτες μας και συνέπειες για εσάς».

«Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε ο Υπουργός Μπεν Γκβιρ τους ακτιβιστές του στολίσκου δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές του Ισραήλ» δήλωσε υπό τη διεθνή πίεση o πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ, κατά του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, για εγκλήματα πολέμου.

Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη εντός της ημέρας για τον τρόπο με τον οποίο ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας μεταχειρίστηκε τους κρατούμενους ακτιβιστές.

«Η τελευταία του συμπεριφορά σε σχέση με τον στολίσκο της Γάζας, η οποία έχει επικριθεί σοβαρά από τον ίδιο του τον πρωθυπουργό, αποτελεί περαιτέρω δικαίωση αυτής της θέσης», ανακοίνωσε.