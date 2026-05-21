Φραντσέσκα Αλμπανέζε: Αίρει τις διεθνείς κυρώσεις η κυβέρνηση Τραμπ μετά τo «άδειασμα» από δικαστήριο

Η κυβέρνηση Τραμπ αναγκάστηκε να άρει τις πολιτικά στοχευμένες κυρώσεις κατά της Φραντσέσκα Αλμπανέζε, της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τα παλαιστινιακά εδάφη.
Η κίνηση δεν ήρθε εν κενώ, αλλά κατόπιν απόφασης ομοσπονδιακού δικαστή, με την οποία μπλόκαρε προσωρινά τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της εμπειρογνώμονα των Ηνωμένων Εθνών.
Ο νομικός έκρινε πως η κυβέρνηση Τραμπ παραβίασε τα δικαιώματά της στην ελευθερία του λόγου επιβάλλοντας τα μέτρα, αφού ήρθαν ως απάντηση στις πάγιες σφοδρές επικρίσεις της Αλμπανέζε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, με σημείο «μηδέν» τη Γάζα.
Με λακωνική ανακοίνωση, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, γνωστοποιείται ότι οι κυρώσεις σε βάρος της κ. Αλμπανέζε έχουν πλέον αρθεί.
Οι κυρώσεις της απαγόρευσαν στη νομικό την είσοδο στις ΗΠΑ και την άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων εκεί. Η Αλμπανέζε, Ιταλίδα δικηγόρος και ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα από το Ισραήλ παλαιστινιακά εδάφη, συνέστησε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει διώξεις για εγκλήματα πολέμου εναντίον Ισραηλινών και Αμερικανών υπηκόων.
