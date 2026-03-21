Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας: «Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές στο πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA/ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε ότι δεν έχει γνώση των πληροφοριών ότι βλήμα έπληξε την πόλη της Ντιμόνα στο Ισραήλ, αλλά δεν έχει ενδείξεις ζημιών στο πυρηνικό ερευνητικό κέντρο της Νεγκέβ που βρίσκεται εκεί.

Σύμφωνα με την IAEA, οι τοπικές αρχές δεν έχουν αναφέρει ασυνήθιστα επίπεδα ραδιενέργειας μετά το περιστατικό.

Η IAEA δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ότι θα συνεχίσει να ζητά περαιτέρω ενημέρωση.

Το πλήγμα στην Ντιμόνα

Περί τα 40 άτομα τραυματίσθηκαν στο νότιο Ισραήλ έπειτα από την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων στην περιοχή της Ντιμόνα (Dimona) που φιλοξενεί εγκατάσταση αφιερωμένη στην πυρηνική έρευνα, ανακοίνωσε η ισραηλινή υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών Magen David Adom.

Η υπηρεσία διευκρίνισε ότι τα θύματα φέρουν τραύματα από θραύσματα.

🇮🇷🇮🇱 Iran claims direct missile hit on Dimona nuclear site



Ballistic missile reportedly landed in the area with multiple injuries, alleged but unconfirmed so far.



If true, this crosses a massive red line.



Το οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει ότι επλήγησαν κατοικημένες περιοχές.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε «απευθείας πλήγμα (ιρανικού) πυραύλου» σε κτίριο της πόλης Ντιμόνα

Η περιοχή της πόλης Ντιμόνα φιλοξενεί το Κέντρο Πυρηνικής Ερευνας της Νεγκέβ Σιμόν Πέρες, πυρηνική εγκατάσταση για την έρευνα, το οποίο, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, εμπλέκεται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες.