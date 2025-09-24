Δικαίωση για δημοσιογράφο του ABC που απολύθηκε επειδή υποστήριζε την Παλαιστίνη

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Αυστραλίας, το ABC, διατάχθηκε να καταβάλει πρόστιμα 150.000 αυστραλιανών δολαρίων για την άδικη απόλυση παρουσιάστριάς του, λόγω ανάρτησης σχετικά με τη γενοκτονία στη Γάζα.

Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο έκρινε νωρίτερα φέτος ότι το ABC απέλυσε την αναπληρώτρια ραδιοφωνική παρουσιάστρια Antoinette Lattouf, τον Δεκέμβριο του 2023, λόγω των πολιτικών της απόψεων και μετά από άσκηση πίεσης από φιλοϊσραηλινά λόμπι.

Η Λατούφ έχει ήδη λάβει αποζημίωση 70.000 αυστραλιανών δολαρίων, αλλά την Τετάρτη ο δικαστής Ντάριλ Ρανγκιά δήλωσε ότι το «σημαντικό» επιπλέον ποσό ήταν απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι το ABC πήρε το μάθημά του.

Justice Rangiah in his own words in Lattouf v ABC penalty decision.



The broadcaster has been ordered to pay $150,000. I was previously awarded $70,000 for hurt and distress.



ABC has spent in excess of $2 million on legal fees.



The real cost to Aunty is immeasurable. pic.twitter.com/ICE0exOGbZ — Antoinette Lattouf (@antoinette_news) September 24, 2025

ABC - Ένα αυταρχικό «παραπάτημα»

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τη Λατούφ, λέγοντας ότι επίσης απογοήτευσε το προσωπικό και το κοινό του.

Διαβάστε ακόμα: Έξαλλος Τραμπ με επιστροφή Κίμελ και ABC: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι του έδωσαν πίσω τη δουλειά»

Η απόλυση πυροδότησε κύμα δημόσιας αγανάκτησης και αναταραχή στο ABC, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την ανεξαρτησία του και αναζωπυρώνοντας ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει τους εργαζομένους, ιδίως εκείνους που είναι πολιτισμικά διαφορετικοί.

«Το ABC απογοήτευσε άσχημα το αυστραλιανό κοινό όταν παραιτήθηκε από τα δικαιώματα των υπαλλήλων του... για να κατευνάσει το ισραηλινό λόμπι», δήλωσε την Τετάρτη ο δικαστής Ρανγκιά.

«Ο δημόσιος έλεγχος που έχει αντιμετωπίσει το ABC σίγουρα πρέπει να έχει καταδείξει την απαράδεκτη συμπεριφορά του. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι απαραίτητες σημαντικές κυρώσεις για να διασφαλιστεί ότι το μήνυμα θα ληφθεί και θα εισακουστεί».

Η Lattouf συνεργάζεται τακτικά με τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης εδώ και χρόνια, αλλά έχει επίσης γίνει γνωστή ως ακτιβίστρια σε θέματα όπως ο ρατσισμός, οι διακρίσεις στα μέσα ενημέρωσης και η ψυχική υγεία.

Προσλήφθηκε για μια εβδομάδα στην εκπομπή Mornings του ABC Radio Sydney, αλλά μετά από τρεις βάρδιες της ζητήθηκε να «πακετάρει» και να φύγει. Η απόφαση να απομακρυνθεί από τα ραδιοφωνικά κύματα διέρρευσε αμέσως στα μέσα ενημέρωσης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Λατούφ είχε μοιραστεί μια ανάρτηση από το Human Rights Watch (Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), που κατηγορούσε το Ισραήλ για τον κατασκευασμένο λιμό που επιβάλλει στη Γάζα, στα πλάισια της ρητά γενοκτονικής πολιτικής του.

Το ABC υποστήριξε στη δίκη ότι η Λατούφ είχε λάβει οδηγίες να μην μιλάει για την εισβολή και την κατοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι η ανάρτησή της παραβίαζε την συντακτική πολιτική του ραδιοτηλεοπτικού φορέα.

Αλλά στην αρχική του κρίση, ο δικαστής Rangiah διαπίστωσε ότι δεν της δόθηκε ποτέ εντολή να μην δημοσιεύει. Ενώ η ιστορία της στο Instagram ήταν «άστοχη», είπε, η Lattouf απολύθηκε με «μόνο μια υποψία» ότι «μπορεί» να παραβίασε κάποια πολιτική ή οδηγία και δεν της δόθηκε καμία ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό της.