Δίνεις 1.000.000, γίνεσαι Αμερικανός: Η «Golden Visa» του Τραμπ είναι τόσο εξωφρενική όσο ακούγεται

Ξεπερνά και τα μεγαλύτερα κωμικά μυαλά η νέα, πέρα για πέρα πραγματική επιχειρηματική κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λανσάρισε μία νέα Golden Visa, που θα δίνεται μόνο σε μετανάστες με «χοντρές τσέπες».

Όπως αναφέρει το BBC, ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που προσφέρει ταχεία έκδοση βίζας για τις ΗΠΑ σε πλούσιους αλλοδαπούς που μπορούν να πληρώσουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο δολάρια προκαταβολικά.

Η κάρτα θα δώσει στους αγοραστές μια «άμεση οδό προς την απόκτηση της υπηκοότητας. ΤΟΣΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ! Οι σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες μας μπορούν επιτέλους να διατηρήσουν το ανεκτίμητο ταλέντο τους», δήλωσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη.

Ντόναλντ Τραμπ: Είσαι πλούσιος; Έχεις δικαιώματα

Η Trump Golden Visa, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του έτους, είναι μια βίζα των ΗΠΑ που χορηγείται σε όσους μπορούν να αποδείξουν ότι θα παράσχουν ένα «ουσιαστικό όφελος» στη χώρα, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον εντείνει την καταστολή της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τελών για βίζες εργασίας και της απέλασης παράτυπων μεταναστών.

Το πρόγραμμα Gold Card υπόσχεται άδεια παραμονής στις ΗΠΑ σε «χρόνο ρεκόρ» και θα απαιτεί τέλος 1 εκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο αποτελεί «απόδειξη ότι το άτομο θα ωφελήσει σημαντικά τις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο ιστότοπος του προγράμματος .

Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν υπαλλήλους υποχρεούνται να πληρώσουν 2 εκατομμύρια δολάρια, μαζί με πρόσθετες χρεώσεις. Μια «πλατινένια» έκδοση της κάρτας που προσφέρει ειδικές φορολογικές ελαφρύνσεις θα είναι επίσης διαθέσιμη σύντομα για 5 εκατομμύρια δολάρια, ανέφερε ο ιστότοπος.

Ενδέχεται να χρεωθούν επιπλέον τέλη προς την κυβέρνηση ανάλογα με τις περιστάσεις κάθε αιτούντος, ανέφερε ο ιστότοπος. Τα άτομα υποχρεούνται επίσης να καταβάλουν ένα μη επιστρέψιμο τέλος επεξεργασίας ύψους 15.000 δολαρίων πριν από την εξέταση της αίτησής τους.

Το σχέδιο χρυσής κάρτας έχει δεχθεί κριτική από τότε που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο, με ορισμένους Δημοκρατικούς να λένε ότι ανοίγει την «μπουκαπόρτα» της ευνοιοκρατίας ακόμα πιο πλατιά.

Όταν ο Τραμπ παρουσίασε για πρώτη φορά το σχέδιο, περιέγραψε τις βίζες ως παρόμοιες με τις πράσινες κάρτες, οι οποίες επιτρέπουν σε μετανάστες διαφόρων επιπέδων εισοδήματος να ζουν και να εργάζονται μόνιμα στις ΗΠΑ. Οι κάτοχοι πράσινης κάρτας συνήθως αποκτούν την υπηκοότητα μετά από πέντε χρόνια.