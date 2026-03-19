«Διόδια» στα Στενά του Ορμούζ: Το σχέδιο του Ιράν που αλλάζει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο

Σε μια κίνηση που αναμένεται να κλιμακώσει την ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, το Ιράν εξετάζει σοβαρά την επιβολή τελών διέλευσης στα εμπορικά πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των κρατικών μέσων ενημέρωσης της χώρας, η Τεχεράνη προσανατολίζεται στη θέσπιση ενός νέου καθεστώτος ελέγχου για το πιο στρατηγικό πέρασμα του παγκόσμιου ενεργειακού χάρτη.

Το ενεργειακό διακύβευμα και οι διεθνείς τριγμοί

Τα Στενά του Ορμούχ αποτελούν τη «φλέβα» του παγκόσμιου εφοδισμού, καθώς από εκεί διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου. Η πρόσφατη αστάθεια στην περιοχή έχει ήδη προκαλέσει προσοκόμματα στη ναυσιπλοΐα, με τις ΗΠΑ να εμφανίζονται έτοιμες για δυναμική παρέμβαση.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προτείνει την αποστολή πολεμικών πλοίων για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών σκαφών. Ωστόσο, η πρόταση αυτή έχει βρει σθεναρή αντίσταση από τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι επιδιώκουν τη διατήρηση των διπλωματικών διαύλων και αποφεύγουν τη στρατιωτική κλιμάκωση.

Από την απομόνωση στην περιφερειακή κυριαρχία

Η ρητορική της Τεχεράνης σκληραίνει, με τον Μοχαμάντ Μοχμπέρ, σύμβουλο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, να ξεκαθαρίζει τις προθέσεις της χώρας. Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Mehr, το Ιράν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον έλεγχο των Στενών ως μέσο πίεσης ενάντια στις «δυνάμεις που επιδιώκουν την κυριαρχία».

«Με το τέλος του παρόντος επιβεβλημένου πολέμου και τη θέσπιση ενός νέου καθεστώτος για τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν θα μετατραπεί από μια χώρα υπό κυρώσεις σε μια ενισχυμένη δύναμη στην περιοχή και τον κόσμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μοχμπέρ.

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Σύμφωνα με πληροφορίες του ημιεπίσημου πρακτορείου του ISNA, το ιρανικό κοινοβούλιο επεξεργάζεται νομοσχέδιο που προβλέπει την καταβολή φόρων και τελών από τις χώρες που χρησιμοποιούν τη θαλάσσια δίοδο. Τα τέλη αυτά δεν αφορούν μόνο τη μεταφορά ενέργειας, αλλά θα επεκτείνονται και στη διακίνηση τροφίμων και άλλων εμπορευμάτων.

Η κίνηση αθτή ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια του Ιράν να απαντήσει στις οικονομικές κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί, μετατρέποντας το γεωγραφικό του πλεονέκτημα σε μόνιμο οικονομικό και πολιτικό μοχλό πίεσης.