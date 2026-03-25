Το διπλό δόγμα Τραμπ για το Ιράν: Η ρητορική της «κόλασης», η σκιώδης διπλωματία και η παράκαμψη του Κογκρέσου

Ο Λευκός Οίκος απείλησε σήμερα ότι θα «γίνει κόλαση» εάν το Ιράν κάνει «λάθος υπολογισμό» στον πόλεμό του κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

«Εάν το Ιράν αρνείται να αποδεχτεί τη σημερινή πραγματικότητα, εάν δεν καταλαβαίνουν ότι ηττήθηκαν στρατιωτικά και ότι θα συνεχίσουν να ηττώνται, ο πρόεδρος Τραμπ θα διασφαλίσει ότι θα πληγούν σκληρά περισσότερο από ποτέ», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει την κόλαση. Το Ιράν δεν θα πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό», πρόσθεσε.

Ένα διπλό μήνυμα, που συνδυάζει σκληρές στρατιωτικές απειλές με την επιβεβαίωση παρασκηνιακών διπλωματικών διεργασιών, έστειλε η Ουάσινγκτον προς την Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ξεκαθάρισε τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης για την πορεία του πολέμου, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Το διπλωματικό παρασκήνιο και το «Σχέδιο των 15 Σημείων»

Παρά την πολεμική ρητορική, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να διεξάγει «εποικοδομητικές συνομιλίες» με το Ιράν, παρά την επίσημη απόρριψη του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου από την Τεχεράνη.

Ερωτηθείσα για το φερόμενο ειρηνευτικό σχέδιο 15 σημείων που έχει διαρρεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Λέβιτ το χαρακτήρισε ως προϊόν «εικασιών», παραδέχτηκε ωστόσο ότι εμπεριέχει «στοιχεία αλήθειας». Απέφυγε, πάντως, να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για «Boots on the Ground»

Στο στρατιωτικό μέτωπο, η κυβέρνηση εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένη, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «πολύ επιτυχημένη» και υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «μπροστά από το χρονοδιάγραμμα» όσον αφορά το τέλος του πολέμου.

Ωστόσο, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η άρνηση της εκπροσώπου να αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν. Μάλιστα, φρόντισε να διευκρινίσει με νόημα πως μια τέτοια κίνηση δεν θα απαιτούσε την επίσημη έγκριση του Κογκρέσου, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στρατιωτικής ευελιξίας.

Οι επιπτώσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ

Η ενημέρωση άγγιξε και τον αντίκτυπο του πολέμου στο εσωτερικό της χώρας, με επίκεντρο τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών για την αύξηση της τιμής της βενζίνης. Η Λέβιτ διαβεβαίωσε το αμερικανικό κοινό ότι ο πρόεδρος Τραμπ παρακολουθεί στενά το ζήτημα και προσπαθεί να διατηρήσει τις τιμές «όσο πιο χαμηλά μπορεί» εν μέσω της τρέχουσας κρίσης.