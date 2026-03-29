Έντονη διπλωματική κινητικότητα για την αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν καταγράφεται τα τελευταία 24ωρα.

Την Κυριακή, το Πακιστάν φιλοξένησε συνομιλίες με την Τουρκία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία, με τις αρχικές συζητήσεις να επικεντρώνονται σε προτάσεις για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με ενήμερες πηγές για το θέμα που επικαλείται το Reuters.

Διαβάστε ακόμα: Αίνιγμα η στάση της νέας ηγεσίας του Ιράν για τα πυρηνικά: Ο πόλεμος ανατρέπει τον φετφά του Χαμενεΐ;

Στο τέλος της πρώτης ημέρας των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισαάκ Νταρ, δήλωσε ότι οι υπουργοί Εξωτερικών των περιφερειακών δυνάμεων συζήτησαν «πιθανούς τρόπους για να τερματιστεί γρήγορα και μόνιμα ο πόλεμος στην περιοχή» και ενημερώθηκαν για πιθανές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν ενώ το Ιράν προειδοποιούσε τις ΗΠΑ να μην ξεκινήσουν επίγεια επίθεση και οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου εκτοξεύτηκαν.

Οι χώρες που συναντήθηκαν στο Πακιστάν υπέβαλαν προτάσεις στην Ουάσιγκτον σχετικά με τη θαλάσσια κυκλοφορία στον Κόλπο, όπως ανέφεραν στο Reuters πέντε πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα, στο πλαίσιο ευρύτερων προσπαθειών για τη σταθεροποίηση των ναυτιλιακών ροών.

Το Στενό του Ορμούζ αποτελούσε δίοδο για το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, ωστόσο το Ιράν έχει ουσιαστικά διακόψει τις ναυτιλιακές ροές, ως απάντηση στον πόλεμο που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ που ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα.

Ο Νταρ δήλωσε ότι όλες οι πλευρές εξέφρασαν εμπιστοσύνη στον ρόλο του Πακιστάν, προσθέτοντας ότι η Κίνα «υποστηρίζει πλήρως» την πρωτοβουλία.

Προτάσεις για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Το Πακιστάν, το οποίο όπως και η Τουρκία συνορεύει με το Ιράν, έχει αξιοποιήσει τους στενούς δεσμούς του τόσο με την Τεχεράνη όσο και με την Ουάσινγκτον για να αναδειχθεί σε βασική διπλωματική δίοδο στη σύγκρουση, ενώ ρόλο διαδραματίζουν επίσης η Άγκυρα και το Κάιρο.

Πηγή από το Πακιστάν ανέφερε ότι προτάσεις, μεταξύ άλλων και από την Αίγυπτο, είχαν διαβιβαστεί στον Λευκό Οίκο πριν από τη συνάντηση της Κυριακής και ότι περιλάμβαναν την εφαρμογή τελών τύπου Σουέζ.

Δύο άλλες πακιστανικές πηγές ανέφεραν ότι η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να σχηματίσουν κοινοπραξία για τη διαχείριση των ροών πετρελαίου μέσω της πλωτής οδού και είχαν ζητήσει από το Πακιστάν να συμμετάσχει. Η πρώτη πακιστανική πηγή ανέφερε ότι δεν είχε ζητηθεί επίσημα από το Ισλαμαμπάντ να συμμετάσχει και επιμένει ότι δεν θα το πράξει.

Η πρόταση για κοινοπραξία διαχείρισης είχε συζητηθεί με τις ΗΠΑ και το Ιράν, ανέφεραν οι πηγές. Η ίδια πακιστανική πηγή ανέφερε ότι ο αρχηγός του στρατού της χώρας, Asim Munir, βρισκόταν σε τακτική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Τουρκική διπλωματική πηγή ανέφερε από την πλευρά της ότι προτεραιότητα της Άγκυρας ήταν η εξασφάλιση εκεχειρίας. «Η διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε αυτό το πλαίσιο», ανέφερε η πηγή, ζητώντας να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Νταρ πραγματοποίησε ξεχωριστές κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους Τούρκους και Αιγύπτιους ομολόγους του, σύμφωνα με το γραφείο του.

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι το Ιράν είχε συμφωνήσει να επιτρέψει τη διέλευση 20 επιπλέον πλοίων υπό πακιστανική σημαία μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Κορυφαίος Αμερικανός αξιωματούχος της πετρελαϊκής βιομηχανίας πιέζει να ανοίξει το Στενό

Παράλληλα, όπως αναφέρει το Associated Press, ο επικεφαλής της κορυφαίας ομάδας πίεσης της αμερικανικής βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου δηλώνει ότι «η μόνη πραγματική λύση» στην αύξηση των τιμών της ενέργειας και των καταναλωτικών αγαθών ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ιράν είναι να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.

«Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό αυτή την εβδομάδα με στοχευμένες ενέργειες κατά του καθεστώτος, νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία, γιατί η κατάσταση θα χειροτερεύει με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο Mike Sommers, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του American Petroleum Institute.

Ο Sommers δήλωσε στην εκπομπή «The Sunday Briefing» του Fox News Channel ότι «αυτή η αρτηρία πρέπει να ανοίξει ξανά και γρήγορα», επειδή «όσο περισσότερο συνεχίζεται αυτό, τόσο πιο ψηλά θα ανεβαίνουν οι τιμές».

Ο ίδιος ανησυχεί επίσης για την είσοδο των Χούθι στον πόλεμο. «Αν οι Χούθι αρχίσουν να επιτίθενται σε πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, θα μπορούσε πραγματικά να μας φέρει στο χείλος μιας μεγάλης ενεργειακής κρίσης σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι επίσης ένα από τα κύρια θέματα ανησυχίας αυτή την εβδομάδα», τόνιζε.