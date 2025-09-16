Δολοφονία Κερκ: Αιχμές για θανατική ποινή από τους εισαγγελείς αν κριθεί ένοχος ο Τάιλερ Ρομπινσον

Οι εισαγγελείς ετοιμάζονται να απαγγείλουν κατηγορίες για φόνο σήμερα 16/9, εναντίον του Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος, σύμφωνα με τις αρχές, είχε «αριστερή ιδεολογία» και ενδέχεται να είχε «ριζοσπαστικοποιηθεί» στο διαδίκτυο πριν συλληφθεί για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Οι κατηγορίες εναντίον του 22χρονου Τάιλερ Ρόμπινσον αναμένεται να απαγγελθούν πριν από την πρώτο δικαστήριο από την στιγμή που κατηγορήθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ, τον συντηρητικό ακτιβιστή που πραγματοποιούσε ομιλία σε πανεπιστήμιο της Utah.

Μέσω των ερευνών έχουν συγκεντρωθεί αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου ενός τουφεκιού και πυρομαχικών με χαραγμένα μηνύματα αντιφασισμού και memes, τα οποία βρέθηκαν μετά τους πυροβολισμούς την Τετάρτη στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Ο Κερκ, ο οποίος συνίδρυσε την συντηρητική οργάνωση νέων Turning Point USA με έδρα την Αριζόνα, μιλούσε στο πανεπιστήμιο σε μια από τις πολλές επισκέψεις του στην πανεπιστημιούπολη, όταν δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από πυροβολισμό στον λαιμό.

Διαβάστε ακόμα: Τσάρλι Κερκ: Το αδιανόητο ποσό που έχει μαζευτεί σε χριστιανικό crowdfunding για τη χήρα του

Οι εισαγγελείς στην κομητεία της Utah εξετάζουν διάφορες κατηγορίες εναντίον του Ρόμπινσον, η πιο σοβαρή από τις οποίες είναι η ανθρωποκτονία με επιβαρυντικά στοιχεία, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει την έσχατη τιμωρία της θανατικής ποινής, σε περίπτωση που κριθεί ένοχος, σύμφωνα με πληροφορίες του Assocciated Press.

Μόλις απαγγελθούν οι κατηγορίες, ο Ρόμπινσον έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί ενώπιον κάμερας στο δικαστήριο. Κρατείται χωρίς εγγύηση από τη σύλληψή του και παραμένει ασαφές εάν έχει δικηγόρο.

Ενώ οι αρχές λένε ότι ο Ρόμπινσον δεν έχει συνεργαστεί με τους ερευνητές, επισημαίνουν ότι η οικογένεια και οι φίλοι του έχουν μιλήσει.

Ο κυβερνήτης της Utah, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι όσοι γνωρίζουν τον Ρόμπινσον λένε ότι οι πολιτικές του πεποιθήσεις έχουν μετατοπιστεί προς τα αριστερά τα τελευταία χρόνια και ότι πέρασε πολύ χρόνο στις «σκοτεινές γωνιές του διαδικτύου».

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε τη Δευτέρα στην εκπομπή «Fox & Friends» του Fox News Channel ότι τα στοιχεία DNA έχουν συνδέσει τον Ρόμπινσον με μια πετσέτα τυλιγμένη γύρω από ένα τουφέκι που βρέθηκε κοντά στην πανεπιστημιούπολη της κοιλάδας της Utah και ένα κατσαβίδι που ανακτήθηκε από την ταράτσα όπου έπεσε ο μοιραίος πυροβολισμός.

Πριν από τους πυροβολισμούς, ο Ρόμπινσον έγραψε σε ένα σημείωμα ότι είχε την ευκαιρία να σκοτώσει τον Κερκ και ότι επρόκειτο να το κάνει, σύμφωνα με τον Πατέλ.

Το FBI εξετάζει επίσης όλους όσοι συμμετείχαν σε τσατ παιχνιδιού στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Discord με τον Ρόμπινσον, δήλωσε ο Πατέλ την Τρίτη κατά τη διάρκεια ακρόασης της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας στην Ουάσινγκτον. Στο τσατ συμμετείχαν «πολύ περισσότερα» από 20 άτομα, είπε.

«Ερευνούμε πλήρως και ολοκληρωτικά τη δολοφονία του Τσάρλι και εξερευνούμε κάθε στοιχείο που σχετίζεται με οποιαδήποτε κατηγορία για ευρύτερη βία», δήλωσε ο Πατέλ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν οι πυροβολισμοί στο Κερκ αντιμετωπίζονταν ως μέρος μιας ευρύτερης τάσης βίας κατά θρησκευτικών ομάδων.

Οι ερευνητές ψάχνουν να βρουν το κίνητρο της επίθεσης, δήλωσε ο κυβερνήτης της Utah την Κυριακή, προσθέτοντας ότι περισσότερες πληροφορίες μπορεί να προκύψουν μόλις ο Ρόμπινσον εμφανιστεί πρώτη φορά στο δικαστήριο.

Ο Επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Utah, Μπο Μέισον, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο συνεργάτης του Ρόμπινσον ήταν συνεργάσιμος. Είπε ότι οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Ρόμπινσον ενήργησε μόνος του κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, αλλά εξετάζουν επίσης αν κάποιος γνώριζε τα σχέδιά του εκ των προτέρων.

