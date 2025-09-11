Ο ιδρυτής του Turning Point, Τσάρλι Κερκ (Charlie Kirk), πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου σε ένα σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη στο Πανεπιστήμιο Utah Valley.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τον θάνατο του Κερκ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Truth Social έγραψε: «Ο Μεγάλος, ή καλύτερο ο Θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, πέθανε. Κανείς δεν καταλάβαινε την καρδιά της νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες καλύτερα από τον Τσάρλι.

Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ιδιαίτερα από εμένα, και τώρα δεν είναι πια μαζί μας. Η Μελάνια κι εγώ στέλνουμε τα συλλυπητήριά μας στη σύζυγό του, Ερίκα, και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε!»

Υπενθυμίζεται ότι ο Κερκ υπήρξε ένας φανατικός υποστηρικτής του Τραμπ και μάλιστα θεωρείται ως ο άνθρωπος που αποτελούσε τη φωνή του Πρόεδρου των ΗΠΑ στα νεαρότερα κοινά.

Τα τελευταία λόγια του Τσάρλι Κερκ

Ο Κερκ βρισκόταν σε μία ομιλία και μιλούσε σε περίπου 3000 ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο campus για να τον ακούσουν. Κατά τη διάρκεια της δολοφονίας του φαίνεται να είχε έναν διάλογο με το κοινό.

Ένας εξ αυτών ρωτούσε «Ξέρετε πόσα τρανς άτομα έχουν γίνει mass shooters τα τελευταία 10 χρόνια;». Αναφερόταν στη δολοφονία που έγινε στην Καθολική Εκκλησία της Μιννεάπολις στα τέλη του Αυγούστου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τσάρλι Κερκ | AP Photo

Ο Κερκ απάντησε «πάρα πολλά» με το κοινό να τον επευφημεί. Το ίδιο άτομο από το κοινό απάντησε στον εαυτό του ότι ήταν 5 και συνέχισε το σκεπτικό του ρωτώντας και πάλι «πόσοι είναι συνολικά οι mass shooters στην Αμερική τα τελευταία χρόνια».

Ο Κερκ πήρε για λίγο το μικρόφωνο για να ζητήσει μία διευκρίνιση. «Συμπεριλαμβάνεις σε αυτό και τη βία από τις συμμορίες στους δρόμους;». Αυτά ήταν και τα τελευταία του λόγια.

Τότε ακούστηκε ένας μόνο πυροβολισμός και φάνηκε μία σφαίρα να διαπερνά τον λαιμό του Κερκ. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του Κερκ.

Τσάρλι Κέρκ: Από ταράτσα ο πυροβολισμός

Ο Μπο Μέισον, επίτροπος του υπουργείου δημόσιας ασφάλειας της Γιούτα, δήλωσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν τις εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας του ύποπτου, ο οποίος φορούσε σκούρα ρούχα και πιθανόν πυροβόλησε «από μεγάλη απόσταση» από μια στέγη.

«Αυτός ο πυροβολισμός βρίσκεται ακόμη υπό ενεργό έρευνα», δήλωσε σε ενημέρωσή του το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα - το οποίο καλύπτει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στην πολιτεία.