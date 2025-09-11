To FBI δηλώνει ότι έχει εικόνες του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ενώ βρέθηκε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε.

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο εκπρόσωπος του FBI Ρόμπερ Μπολς τόνισε σε ενημέρωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ότι οι Αρχές δεν ξέρουν ακόμα πόσο μακριά έχει πάει, ή πού βρίσκεται ο δράστης.

Διαβάστε επίσης: The Time: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ και η πολιτική βία που «στοιχειώνει» συνεχώς την Αμερική

Ωστόσο διαβεβαίωσε πως το FBI έχει εικόνες από το πρόσωπό του και πως ίσως αυτές δημοσιευθούν σύντομα.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς.

WATCH 🔴🔴



Charlie Kirk has been SHOT pic.twitter.com/dorKrbM5gZ — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

Το Sky News επισημαίνει πως οι Αρχές αναφέρονται στον δράστη ως «αυτός», επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για άνδρα. Το όπλο που θεωρείται ως ύποπτο για τη δολοφονία, έχει βρεθεί.

«Μπορώ να σας πω ότι έχουμε βρει αυτό που θεωρούμε ως το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στον πυροβολισμό, ένα τουφέκι υψηλής ισχύος με κλείστρο.

Διαβάστε επίσης: Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια του πριν δολοφονηθεί

Βρέθηκε σε δασώδη περιοχή, εκεί όπου είχε διαφύγει ο δράστης. Το εργαστήριο του FBI θα αναλύσει αυτό το όπλο.»

Ο Μπολς προσθέτει ότι βρήκαν επίσης «ένα αποτύπωμα παλάμης και αποτυπώματα αντιβραχίου για ανάλυση», ωστόσο ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι αρχές κατόρθωσαν να ανασυστήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά.

Ο Μέισον αναφέρει ότι ο ύποπτος φαίνεται πως είναι ηλικίας σπουδαστή και πως «ανακατεύτηκε με το πλήθος λόγω της σύνθεσης του κόσμου στην εκδήλωση».

«Έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας να τον εντοπίσουμε. Εάν δεν το πετύχουμε άμεσα, θα καταφύγουμε στη βοήθεια του κόσμου και στα ΜΜΕ, ώστε να προωθήσουν τις φωτογραφίες.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Sky News