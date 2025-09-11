Το FBI το πρωί της Πέμπτης (σ.σ. τοπική ώρα) έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία με τον ύποπτο της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ σε πανεπιστήμιο της Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (ΗΠΑ).

«Ζητάμε τη βοήθεια του κοινού για την αναγνώριση αυτού του ατόμου που ενδιαφέρει τις αρχές σε σχέση με τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στο Πανεπιστήμιο Utah Valley», έγραψε ο λογαριασμός του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα στο X.

Οι αρχές αναζητούν τον δράστη εδώ και περίπου 24 ώρες, και οι ερευνητές αναφέρουν ότι διαθέτουν «καλής ποιότητας βίντεο» του υπόπτου.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Επιπλέον, το FBI προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του δράστη.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… — FBI (@FBI) September 11, 2025

Τσάρλι Κερκ: Τι έγραφαν οι σφαίρες

Μάλιστα, οι σφαίρες μέσα στο τουφέκι, φέρεται να είναι χαραγμένες με μηνύματα τρανς και αντιφασιστικής ιδεολογίας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η Wall Street Journal, επικαλούμενη ένα ενημερωτικό δελτίο της Αστυνομίας και μια πηγή που γνωρίζει στοιχεία της έρευνας.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, το FBI είχε δηλώσει πως έχει εικόνες του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ ενώ βρέθηκε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε.

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό του δράστη που πυροβόλησε και σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε Πανεπιστήμιο της Γιούτα.

Ο εκπρόσωπος του FBI Ρόμπερ Μπολς τόνισε σε ενημέρωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου, ότι οι Αρχές δεν ξέρουν ακόμα πόσο μακριά έχει πάει, ή πού βρίσκεται ο δράστης.

Ωστόσο διαβεβαίωσε πως το FBI έχει εικόνες από το πρόσωπό του και πως ίσως αυτές δημοσιευθούν σύντομα.

Πρόσθεσε ότι ο δράστης «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή». «Αυτό ήταν ένα στοχευμένο συμβάν» με στόχο ειδικά τον Τσάρλι Κερκ, επιβεβαίωσε ο Μπολς.

Το Sky News επισημαίνει πως οι Αρχές αναφέρονται στον δράστη ως «αυτός», επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για άνδρα. Το όπλο που θεωρείται ως ύποπτο για τη δολοφονία, έχει βρεθεί.

«Μπορώ να σας πω ότι έχουμε βρει αυτό που θεωρούμε ως το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στον πυροβολισμό, ένα τουφέκι υψηλής ισχύος με κλείστρο.

Βρέθηκε σε δασώδη περιοχή, εκεί όπου είχε διαφύγει ο δράστης. Το εργαστήριο του FBI θα αναλύσει αυτό το όπλο.»

Ο Μπολς προσθέτει ότι βρήκαν επίσης «ένα αποτύπωμα παλάμης και αποτυπώματα αντιβραχίου για ανάλυση», ωστόσο ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

«Έχουμε βίντεο με καθαρές εικόνες αυτού του ατόμου», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Γιούτα, Μπορ Μέισον, προσθέτοντας ότι οι αρχές κατόρθωσαν να ανασυστήσουν τις κινήσεις του υπόπτου μέχρι την άφιξή του στην πανεπιστημιούπολη, όπου ο Κερκ μιλούσε σε δημόσια εκδήλωση, μέχρι τη θέση από την οποία πυροβόλησε και στη συνέχεια τις κινήσεις του εκτός πανεπιστημιούπολης σε μια κοντινή γειτονιά.

Ο Μέισον αναφέρει ότι ο ύποπτος φαίνεται πως είναι ηλικίας σπουδαστή και πως «ανακατεύτηκε με το πλήθος λόγω της σύνθεσης του κόσμου στην εκδήλωση».

«Έχουμε εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας να τον εντοπίσουμε. Εάν δεν το πετύχουμε άμεσα, θα καταφύγουμε στη βοήθεια του κόσμου και στα ΜΜΕ, ώστε να προωθήσουν τις φωτογραφίες.»