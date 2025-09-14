Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Τάιλερ, εσύ είσαι;» - Όταν ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του είναι ο δράστης

Περίπου 33 ώρες χρειάστηκαν για να συλληφθεί ο Τάιλερ Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα (UVU) με τον 22χρονο να συλλαμβάνεται το βράδυ της Πέμπτης (11/9) στην πολιτεία της Γιούτα.

Η Αστυνομία έφτασε στον ύποπτο χάρη στον πατέρα του Ρόμπινσον, ο οποίος όταν είδε το υλικό που δημοσιοποιήθηκε, ενημέρωσε τις Αρχές.

Όπως αναφέρει το CNN, ο πατέρας αναγνώρισε τον γιο του σε βίντεο στο οποίο φαινόταν ο δράστης να πηδά από την οροφή πανεπιστημιακού κτιρίου, φορώντας μαύρη μπλούζα με τον αμερικανικό αετό, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

«Τάιλερ, είσαι εσύ; Μοιάζεις πολύ με αυτόν τον άντρα», του είπε με τον Ρόμπινσον να του απαντάει: «Θα προτιμούσα να αυτοκτονήσω, παρά να παραδοθώ».

Ωστόσο, ο πατέρας τον έπεισε να μιλήσει με νεαρό πάστορα, ο οποίος συνεργάζεται με τον τοπικό σερίφη και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία (US Marshals).

Τελικά, ένας οικογενειακός φίλος ήταν εκείνος που ειδοποίησε το γραφείο του σερίφη στην κομητεία Ουάσιγκτον με την πληροφορία να διαβιβάζεται στο FBI.

Την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη επίσημη συνέντευξη Τύπου, ο Ρόμπινσον είχε ήδη εντοπιστεί και συνελήφθη στις 22:00, τοπική ώρα.

Ο Κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ανακοίνωσε ότι «τον πιάσαμε», αποκαλύπτοντας ότι το FBI δέχθηκε περισσότερες από 7.000 πληροφορίες. Πρόκειται για αριθμό - ρεκόρ από την εποχή της τρομοκρατικής επίθεσης στον Μαραθώνιο της Βοστώνης το 2013.

Άλλωστε, η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει φέρει αναβρασμό στις ΗΠΑ με τα μέλη του Κογκρέσου να είναι τρομοκρατημένα και να ακυρώνουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις ή να τις μεταφέρουν σε κλειστούς χώρους, ζητώντας πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, φοβούμενοι για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Το βίντεο της δολοφονίας με τη στιγμή που ο Κερκ δέχεται σφαίρες στον λαιμό - από απόσταση περίπου 140 μέτρων - έγινε viral, προκαλώντας αποτροπιασμό.

Τα κίνητρα για τη δολοφονία

Αυτό που εξετάζουν τώρα οι αρχές είναι το κατά πόσο η δολοφονία είχε πολιτικά κίνητρα ή αν επρόκειτο για προσωπική εμμονή.

Ο Ρόμπινσον είχε διατυπώσει τη διαφωνία του με τις απόψεις του Κερκ σε οικογενειακό δείπνο αν και δεν διαθέτει κομματική ταυτότητα ούτε είχε ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές.

Στο Discord φέρεται να είχε κάνει αναρτήσεις για όπλα, σφαίρες, αλλά και προετοιμασία πριν την επίθεση.

Η Αστυνομία βρήκε ένα τουφέκι τύπου bolt-action, τυλιγμένο σε πετσέτα, με χαραγμένα μηνύματα: «Hey, fascist! CATCH!» («Ε, φασίστα! ΠΙΑΣΕ!) και «If you read this, you are GAY. Lmao» («Αν το διαβάζεις αυτό, είσαι ΓΚΕΪ. Χαχα»)

Από πλευράς τους οι αρχές κάνουν λόγο για προμελέτη και προσεκτικό σχεδιασμό.

Το ενδεχόμενο της θανατικής ποινής

Ο Τάιλερ Ρόμπινσον έχει οδηγηθεί στις φυλακές της κομητείας Γιούτα χωρίς δυνατότητα εγγύησης και βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Αναλυτικότερα, κατηγορείται για διακεκριμένη δολοφονία, για το κακούργημα της εκτόξευσης όπλου, το οποίο προκάλεσε σοβαρές σωματικές βλάβες, αλλά και για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

Μάλιστα, να σημειωθεί ότι η διακεκριμένη δολοφονία ενδέχεται να επιφέρει την θανατική ποινή, ένα σενάριο που δείχνει να προωθεί ο Κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.

Με τη σειρά του και ο Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του χθες Παρασκευή (12/9) στο «Fox and Friends» όπου γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος συνελήφθη, τάχθηκε υπέρ της θανατικής ποινής, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ελπίζω να κριθεί ένοχος, φαντάζομαι και ελπίζω να του επιβληθεί η θανατική ποινή». Πάντως, τα έγγραφα των Αρχών δείχνουν ότι σκοπεύουν να επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής.

Να σημειωθεί ότι η Γιούτα είναι μία από τις πέντε πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των Άινταχο, Μισισιπή, Οκλαχόμα και Νότιας Καρολίνας που την επιβάλλουν σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ από το 1608, τουλάχιστον 144 κρατούμενοι έχουν εκτελεστεί, σχεδόν όλοι κοντά στη Γιούτα.