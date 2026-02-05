Δώρο αμάξι από τον Ερντογάν στον Σίσι: Θα πάρει και για τον Μητσοτάκη;

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο Κάιρο, αποφάσισε να κάνει ένα δώρο με… άρωμα Ανατολίας στον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι: ένα ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό Togg, στο χρωματικό μοτίβο «Anatolia».

Μετά την τελετή υπογραφής και την κοινή συνέντευξη Τύπου, οι δύο ηγέτες -μαζί με τον Τούρκο υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φατίχ Κασίρ- πόζαραν χαμογελαστοί μέσα στο αυτοκίνητο στους κήπους του προεδρικού παλατιού Αλ-Ιτιχαντίγια.

Ο Ερντογάν συνέχισε την ημέρα του οδηγώντας το Togg προς το ξενοδοχείο όπου φιλοξένησε την καταληκτική συνεδρίαση του Τουρκο-Αιγυπτιακού Επιχειρηματικού Φόρουμ, πάντα υπό το βλέμμα του Σίσι.

Και τώρα, με τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας να έχει προγραμματιστεί για Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, όπου θα συναντηθούν Μητσοτάκης και Ερντογάν… να περιμένει κι ο δικός μας κανένα δωράκι ή θα φύγει με άδεια χέρια;