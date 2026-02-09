Εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον της ΕΕ και την απεξάρτηση από τις ΗΠΑ - Τι διακυβεύεται

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εισέλθει σε μία εβδομάδα σημαντικών αποφάσεων που ενδέχεται να κρίνουν το μέλλον της.

Όπως χαρακτηριστικά γράφει το Politico, η τρέχουσα είναι μία τερατώδης εβδομάδα κατά την οποία οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να απαντήσουν σε ορισμένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα για την πορεία της.

Η αποστολή τους είναι να βρουν τον τρόπο για να μετουσιωθεί η Ένωση σε ισχυρό παγκόσμιο παίκτη, σε έναν ολοένα και πιο αδίστακτο κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθούν στην οικονομική ανταγωνιστικότητα, στη μείωση της εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη ενίσχυση της Ουκρανίας, απέναντι στην ανυποχώρητα σκληρή στάση των Ρώσων.

Οι βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, άλλωστε, κατέστησαν σαφές ότι ο κόσμος έχει αλλάξει σελίδα και η συμμαχία Ευρώπης - ΗΠΑ δεν μπορεί να θεωρηθεί, πλέον, δεδομένη.

Οι ερχόμενες μέρες θα δείξουν «εάν η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει σελίδα και να μετουσιωθεί σε μία ενωμένη, ώριμη και ανεξάρτητη δύναμη» σχολίασε, χαρακτηριστικά, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας, Ενρίκο Λέττα, μιλώντας στο μέσο.

Όπως με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, «η Ευρώπη κατέστη αυτό που είναι εδώ και 35 χρόνια», έτσι, «τώρα πρέπει να κάνει το ίδιο πράγμα».

Οι συνομιλίες θα περάσουν από μία αίθουσα συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες, σε ένα κάστρο της βελγική ύπαιθρο, πριν, τελικώς, φτάσουν στο Μόναχο όπου θα λάβει χώρα μεγάλη διάσκεψη ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης: Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο έδωσαν οι ΗΠΑ σε Ρωσία και Ουκρανία για να τερματιστεί ο πόλεμος

Τετάρτη: Συναντώνται οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ

Οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ θα συναντηθούν την Τετάρτη (11/02), με ένα θέμα στην ατζέντα: η στήριξη στην Ουκρανία.

Στη συνάντηση θα συμμετέχει και ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, ο οποίος ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή με γνώση της υπόθεσης, που μίλησε με τον όρο της ανωνυμίας, επεσήμανε πως θα συζητηθούν τα φλέγοντα αιτήματα της Ουκρανίας, που αντιστέκεται στο σφυροκόπημα των Ρώσων εδώ και τέσσερα χρόνια.

Ο Φεντόροφ είναι πιθανό να ζητήσει επιπρόσθετες πυραυλικές συστοιχίες, όπως Patriots και NASAMS, που είναι στην κορυφή της ουκρανικής λίστας εδώ και μεγάλο διάστημα.

Στη συνάντηση, επίσης, θα συζητηθεί η «συνεργασία στην αμυντική καινοτομία», που σε απλά ελληνικά σημαίνει συνεργασία όσων αφορά σε drones και άλλη πρωτοποριακή αμυντική τεχνολογία.

Η ίδια πηγή επεσήμανε πως η Ευρώπη, καλό θα ήταν, να επικεντρωθεί σε ένα «plan b για την ασφάλειά της» καθώς η «ασπίδα» των ΗΠΑ θεωρείται πλέον αβέβαιη.

«Η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να σταθεί στα πόδια της, σε περίπτωση που βρεθεί μόνη» επεσήμανε ο διπλωμάτης.

Διαβάστε επίσης: Ξημέρωσε ένας κόσμος χωρίς έλεγχο στα πυρηνικά όπλα - Φόβοι για ανεξέλεγκτη κούρσα εξοπλισμών

Πέμπτη: οικονομική σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών

Την Πέμπτη (12/02), θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος των 27 ηγετών της ΕΕ σε ένα μικρό βελγικό χωριό, το Ρικχόβεν, όπου θα συζητηθεί η οικονομία.

Κλεισμένοι πίσω από τις πόρτες ενός κάστρου του 16ου αιώνα, αναμένεται να συζητήσουν το πώς θα γίνει η Ευρώπη πλουσιότερη. Η απλούστευση της νομοθεσίας για την ενίσχυση της αγοράς και η μείωση της εξάρτησης από κρίσιμες πρώτες ύλες, θα είναι εντός της ατζέντας.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ο πρώην επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, και ο Ιταλός πρώην πρωθυπουργός Λέττα, θα ενημερώσουν τους ηγέτες για μία σειρά θεμάτων που άπτονται της οικονομικής ενίσχυσης και ανταγωνιστικότητας.

Η σύνοδος αυτή, παράλληλα, αναμένεται να δώσει το «σύνθημα» ώστε να ανοίξει νέα σελίδα για την ΕΕ, σε μία ολοένα και πιο αβέβαιη συγκυρία.

Παρασκευή: συμβούλιο Άμυνας στο Μόναχο

Στο εν λόγω συμβούλιο θα υπάρχει συμμετοχή και μεγάλων ονομάτων, όπως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιειν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα, το θέμα συζήτησης θα είναι η ευρωπαϊκή οικονομία και άμυνα, όπως και το μέλλον του ΝΑΤΟ. Ανεπίσημα, ωστόσο, το ερώτημα που παραμένει στα χείλη όλων είναι εάν η ΕΕ έχει οποιαδήποτε ελπίδα να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις, χωρίς τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ρούτε έχει, ήδη, ξεκαθαρίσει πως δεν το πιστεύει. Προ ημερών είχε καλέσει τους υποστηρικτές της θεωρίας να «συνεχίσουν να ονειρεύονται» πως η Ευρώπη θα μπορέσει να υπάρξει χωρίς τις ΗΠΑ. «Δεν γίνεται» είπε, ωμά.

Ο Γάλλος πολιτικός εμπειρογνώμονας και διευθύνων σύμβουλος της γεωπολιτικής συμβουλευτικής Rasmussen Global, σημείωσε στο Politico πως «οι υπηρεσίες ασφαλείας μάς λένε, επανειλημμένα, πως στη Ρωσία μπορεί να ετοιμάζονται να επιτεθούν σε ευρωπαίο σύμμαχο, όσο ο Τραμπ είναι στην εξουσία».

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μπορεί να μην υπάρχουν όλες οι απαντήσεις, αλλά κυριαρχεί η ελπίδα να βρεθεί τουλάχιστον μία κατεύθυνση.