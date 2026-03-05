«Εδώ περάσαμε πόλεμο...»: Τι λένε οι κάτοικοι που δεν «κουνάνε ρούπι» από το Ακρωτήρι παρά τις οδηγίες

Αν και σήμερα ήχησαν για δεύτερη φορά οι σειρήνες στο Ακρωτήρι της Κύπρου και έχει δοθεί εντολή για εκκένωση, κάποιοι κάτοικοι δεν «κουνάνε ρούπι» από την περιοχή.

Συγκεκριμένα, παραμένουν στα σπίτια τους, αγνοώντας τις οδηγίες και πολλοί είναι αυτοί που δηλώνουν ότι δεν φοβούνται και προτιμούν να παραμείνουν στην περιοχή τους, όπου έχουν μεγαλώσει και έχουν δημιουργήσει τις ζωές τους.

«Δεν φύγαμε. Έχουμε φάρμα, έχουμε τις κότες μας τα κουνέλια μας. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το χωριό», δήλωσε κάτοικος στην εκπομπή «Live News» του Mega και συμπλήρωσε: «Έχει πενήντα χρόνια που είμαι εδώ, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο».

Ένας ακόμη κάτοικος δήλωσε: «Εμείς είμαστε οι άνθρωποι του πολέμου. Περάσαμε τον πόλεμο. Αυτά είναι ασήμαντα σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Εγώ τουλάχιστον δεν νιώθω ότι κάτι με αναγκάζει να φύγω από το σπίτι μου. Πού να πάω. Έχει κανένα καταφύγιο στο Ακρωτήρι για να πάω;. Άρα πού να τρέχω; Θα είμαι στο ξενοδοχείο προστατευμένος;».

Τέλος, ο νεότερος κάτοικος που έμεινε, δήλωσε ότι δεν έφυγε παρά την εντολή καιπεριέγραψε τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες: «Είχα ήδη αποκοιμηθεί για δύο ώρες. Μπρούσα να φύγω αλλά δεν βλέπω λόγο να φύγω. Δεν έχω παιδιά. Και δεν μου αρέσει να αλλάζω τη ρουτίνα μου», δήλωσε μεταξύ άλλων.