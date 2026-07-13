Σε αλλαγές αναφορικά με την χρήση των social media από ανήλικους αναμένεται να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεσπίσει ένα ελάχιστο όριο ηλικίας για τους νεαρούς χρήστες του διαδικτύου, ώστε να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς γονική εποπτεία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφέρει το Politico.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεσπίσει ένα ελάχιστο όριο ηλικίας για τους νεαρούς χρήστες του διαδικτύου, ώστε να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς γονική εποπτεία.

Η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε συγκεκριμένα: «Είναι απολύτως σαφές ότι χρειαζόμαστε περιορισμούς στις πλατφόρμες που να είναι κατάλληλοι για την ηλικία. Το ζήτημα δεν είναι αν τα παιδιά μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήτημα είναι αν και πότε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να έχουν πρόσβαση στα παιδιά μας».

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μελετήθηκαν τόσο τα οφέλη όσο και οι κίνδυνοι των αλγορίθμων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά. «Στην Ευρώπη πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με την καθοδήγηση των γονιών τους και όχι των αλγορίθμων που επιδιώκουν να κρατούν την προσοχή τους. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι παιχνίδι», τόνισε.

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Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι στην Ευρώπη περνούν 4-6 ώρες καθημερινά μπροστά σε οθόνες, ενώ σχεδόν 6 στα 10 παιδιά έχουν βιώσει συναισθηματικά ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο διαδίκτυο. Οι συνέπειες περιλαμβάνουν έλλειψη ύπνου, άγχος, κατάθλιψη, διαδικτυακό εκφοβισμό και έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο.

Καμία έκθεση σε οθόνες για παιδιά κάτω των τριών ετών

Βασική προτεραιότητα, η ευθύνη των ψηφιακών πλατφορμών. Οι εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να σχεδιάζουν ασφαλείς υπηρεσίες από την αρχή και να αφαιρούν επιβλαβή χαρακτηριστικά, όπως εθιστικούς αλγορίθμους και παραπλανητικές πρακτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει ήδη αυστηρά τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Σημαντική προτεραιότητα, οι ηλικιακοί περιορισμοί και η επαλήθευση ηλικίας. Χρειάζονται αποτελεσματικά μέτρα ώστε τα παιδιά να αποκτούν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο όταν είναι κατάλληλη η ηλικία τους. Η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ στοχεύει να προστατεύει την ιδιωτικότητα και να ενισχύει τον ρόλο των γονέων.

Τέλος, σημαντικό στοιχείο είναι ο καθορισμός ελάχιστης ηλικίας. Όπως υπάρχουν νόμιμα όρια για την οδήγηση ή την κατανάλωση αλκοόλ, έτσι πρέπει να υπάρξει και ελάχιστη ηλικία για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει η Έκθεση. Ως; εκ τούτου προτείνεται ότι τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα κάτω των τριών ετών, δεν πρέπει να εκτίθενται σε οθόνες, ενώ η χρήση των οθονών από μεγαλύτερα παιδιά πρέπει να γίνεται με επίβλεψη και χρονικούς περιορισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μελετήσει τα στοιχεία της έκθεσης και θα παρουσιάσει σχετική πρόταση μετά το καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση της ΕΕ έρχεται μετά από μια πολυετή προσπάθεια αντιμετώπισης των κινδύνων για την ψυχική και σωματική υγεία που ενέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους ανηλίκους. Η Φον ντερ Λάιεν έχει θέσει το ζήτημα ως κορυφαία προτεραιότητα στη δεύτερη θητεία της ως επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ. Πρωτεύουσες όπως η Αθήνα, η Κοπεγχάγη και το Παρίσι έχουν επίσης ασκήσει πιέσεις για την επιβολή ηλικιακών περιορισμών, το ίδιο και χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Αυστραλία, η Ινδονησία και η Μαλαισία.