Έφτασε στην Ελλάδα ο καπνός από τις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία: Ακόμη 4.000 απομακρύνθηκαν από το Μπορντό

Την στιγμή που οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για έβδομη συνεχόμενη μέρα μάχονται με τις φλόγες στην Γαλλία και την Ισπανία, ο καπνός έχει φτάσει μέχρι και την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις δορυφορικές εικόνες και τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου, έφτασε στη χώρα μας, καθώς «ταξίδεψε» πάνω από 500 χλμ την ώρα.

Η μεγαλύτερη εστία της φωτιάς, βρίσκεται στο Μπορντό, όπου μόλις σήμερα (28/7) ακόμη 4.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου βόρεια της κοιλάδας της Αρκασόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και, καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη βραχυπρόθεσμα.

Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμμάτων, η πυρκαγιά της Ζιρόντ είναι η μεγαλύτερη στην Γαλλία από την γιγάντια πυρκαγιά του 1949 στην οροσειρά της Λαντ στην Γασκώνη με 500.000 στρέμματα καμένης γης.

🚨🔥 LA SITUATION EST HORS DE CONTRÔLE



L’incendie de Gironde a déjà brûlé plus de 40 000 HECTARES et se trouve à moins de 20KM de BORDEAUX !!



Plus de 167 000 personnes ont déjà été évacuées de chez eux, du jamais vu depuis la seconde guerre mondiale. pic.twitter.com/KsDeXadMEw — Kultur (@Kulturlesite_) July 25, 2026

Από τον Ιανουάριο, 920.000 στρέμματα έχουν καεί στην γαλλική επικράτεια, πράγμα που σημαίνει ότι το 2026 καταρρίπτει το ρεκόρ των καμένων εκτάσεων εδώ και 20 χρόνια δορυφορικών δεδομένων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών Effis.

Ανησυχία για τις φωτιές εν μέσω καύσωνα

Στη Γαλλία, η επιστροφή στις υψηλές θερμοκρασίες, εγείρει ανησυχίες. Οι περιφέρειες της Ζιρόντ και της Λαντ πέρασαν σήμερα στην κίτρινη ζώνη της επιφυλακής για καύσωνα.

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Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, για σήμερα Τρίτη (27/7) προβλέπει αύξηση των θερμοκρασιών μέχρι τους 35°C και νοτιοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τους δυτικούς ωκεάνιους ανέμους είναι πιθανό να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.

«Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα κρίσεων του νομαρχιακού επιχειρησιακού κέντρου πυρόσβεσης και διάσωσης (CODIS). Η κυβέρνησή του επικρίνεται από την αντιπολίτευση στον τομέα της πολιτικής προστασίας για έλλειψη προετοιμασίας και καταγγέλλει την κατάσταση του στόλου των γερασμένων Canadair.

Ισπανία: «Δεν υπάρχει προηγούμενο»

Την ίδια στιγμή, και στην Ισπανία, μαίνονται οι φωτιές. Yπάρχουν δύο αεροσκάφη Canadair από την Ελλάδα, δύο αεροσκάφη Canadair από την Ιταλία και άλλα μέσω του CPM, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροσκαφών με αεροσκάφη από την Τουρκία, τρεις ομάδες δασικής πυρόσβεσης εδάφους από την Πορτογαλία και μια ομάδα εδάφους από τη Σερβία.

🇪🇸 Meanwhile in Costa Brava, Spain



Both Spain & France are on fire like never before right now.



44 people wanted for Arson in France, 16 in Spain - this is coordinated & deliberate. pic.twitter.com/BO3Ci050v0 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 27, 2026

Η εκπρόσωπος της ΕΕ Άννα-Κάισα Ίτκονεν δήλωσε ότι είναι «σημαντικό να διευκρινιστεί ότι καμία χώρα δεν μπορεί να διατηρήσει μόνη της όλους τους πόρους που απαιτούνται για την αντιμετώπιση κάθε πιθανής φυσικής ή άλλης καταστροφής και κρίσης».

«Εδώ έρχεται να παίξει ρόλο η δύναμη του ευρωπαϊκού συστήματος, επειδή συγκεντρώνουμε τους πόρους και συγκεντρώνουμε τους πόρους πέρα ​​από τα 27 κράτη μέλη».

Ο Ισπανός πυροσβέστης, Χαβιέρ Γκαρθία, δηλώνει ότι, στα 20 χρόνια που υπηρετεί στην προστασία των δασών και των αγροτικών περιοχών, δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ πυρκαγιά όπως αυτή που μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη.

«Δεν υπάρχει προηγούμενο», είπε ο Γκαρθία στο Associated Press που επικαλείται η ΕΡΤ, τηλεφωνικά, λίγο πριν ξεκινήσει άλλη μία δύσκολη ημέρα επιχειρήσεων.

Η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά έχει ήδη κατακάψει 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση πέντε φορές μεγαλύτερη από τη Βαρκελώνη, και έχει αναγκάσει 25.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα χωριά τους στους λόφους της επαρχίας Άβιλα, δυτικά της ισπανικής πρωτεύουσας.

Όπως εξηγεί, στο παρελθόν η ομάδα του επιχειρούσε κυρίως μέσα στα δάση. Σήμερα αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας, με βασικό στόχο τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ενώ συνολικά 79.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας της πυρκαγιάς στην Άβιλα, μιας ακόμη πυρκαγιάς στην περιφέρεια της Μαδρίτης και μίας τρίτης στην ανατολική επαρχία Καστεγιόν.

«Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά και μεγαλύτερο άγχος για εμάς. Πρώτα οι ζωές, μετά τα σπίτια και στο τέλος το δάσος», είπε.