«Εγκλωβισμένος» ο Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν: «Μπορεί να κρατήσει άλλους έξι μήνες»

Ο πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν ενδέχεται να συνεχιστεί για ακόμη έξι μήνες, προειδοποιεί ο πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και πρώην διευθυντής της CIA, Λίον Πανέτα, εκτιμώντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εγκλωβιστεί σε ένα επικίνδυνο αδιέξοδο χωρίς σαφή διέξοδο από τη σύγκρουση.



Σε συνέντευξή του στον Guardian, ο Πανέτα προειδοποίησε ότι η πολεμική σύγκρουση κινδυνεύει να εξελιχθεί σε έναν ακόμη «αιώνιο πόλεμο» στη Μέση Ανατολή, αντίστοιχο με τις αποτυχημένες εκστρατείες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Όπως υποστήριξε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστες επιλογές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οριστικό τέλος των εχθροπραξιών.



«Πιστεύω ότι είναι πιθανό ο πόλεμος να συνεχιστεί για ακόμη έξι μήνες χωρίς να επιλυθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ο πρώην υπουργός Άμυνας συνέδεσε την κατάσταση και με την αναταραχή στο Πεντάγωνο, μετά την αιφνίδια παραίτηση του υπουργού Στρατού, Νταν Ντρίσκολ, αλλά και τις αναφορές για εντάσεις στην ηγεσία του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.



Κατά τον Πανέτα, η εικόνα αυτή στέλνει προς τους αντιπάλους των ΗΠΑ ένα μήνυμα αδυναμίας. «Οι ΗΠΑ δίνουν την εντύπωση ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τη στρατιωτική τους ισχύ», ανέφερε, εκφράζοντας ιδιαίτερη ανησυχία για την Κίνα, τη Ρωσία, τη Βόρεια Κορέα και την τρομοκρατία.



Τα τρία σενάρια για τον Τραμπ



Ο Πανέτα εκτιμά ότι ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις βασικές επιλογές.



Η πρώτη είναι να αποχωρήσει από τη σύγκρουση, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι ο πόλεμος απέτυχε — κάτι που ο ίδιος θεωρεί δύσκολο να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος.



Η δεύτερη είναι να διατηρήσει το σημερινό αδιέξοδο, με περιοδικές επιθέσεις και αντίποινα από τις δύο πλευρές, χωρίς καμία να κάνει το βήμα προς μια ευρύτερη σύγκρουση αλλά και χωρίς να προχωρά σε ουσιαστική διαπραγμάτευση.

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Το τρίτο σενάριο, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Άμυνας, είναι να επιχειρήσουν οι ΗΠΑ να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ, τα οποία αποτελούν το σημαντικότερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Τεχεράνης.



Ο ίδιος θεωρεί ότι μόνο μια σαφής αλλαγή στρατηγικής, με βασικό στόχο την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, θα μπορούσε να καταστήσει τη σύγκρουση «νικήσιμη» για τις ΗΠΑ.



Ο Πανέτα υποστήριξε ακόμη ότι ο Τραμπ έχει περιορίσει ο ίδιος τα περιθώρια ελιγμών του, καθώς επανειλημμένα έχει υποστηρίξει ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται κοντά και ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά.



«Έχει εγκλωβιστεί», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι επαναλαμβανόμενες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έχουν πλήξει την αξιοπιστία του και έχουν ως αποτέλεσμα οι απειλές του να μην λαμβάνονται πλέον σοβαρά.



Η εκτίμηση του Πανέτα έρχεται καθώς η αμερικανική κοινή γνώμη εμφανίζεται ολοένα πιο επιφυλακτική απέναντι στη σύγκρουση. Ο ίδιος επικαλέστηκε δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες η πλειονότητα των Αμερικανών θεωρεί πλέον ότι η εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν ήταν λάθος.



Παράλληλα, εξέφρασε ανησυχία για την κατάσταση των Αμερικανών στρατιωτών, με αφορμή τη μακρά ανάπτυξη του USS Abraham Lincoln, το οποίο επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στην Ταϊλάνδη μετά από περισσότερες από 260 ημέρες επιχειρήσεων χωρίς επίσκεψη σε λιμάνι.



«Δεν μπορείς να αναπτύσσεις ανθρώπους επ' αόριστον σε μια εμπόλεμη ζώνη χωρίς να υπάρχει σχέδιο για την εναλλαγή τους», δήλωσε ο Πανέτα, προειδοποιώντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την πορεία του πολέμου, αλλά και την εμπιστοσύνη των στρατιωτικών στην ηγεσία που είναι υπεύθυνη για την υποστήριξή τους.