Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν το Σάββατο τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και το Τελ Αβίβ, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, την ώρα που μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο ισοπεδωμένο βόρειο κομμάτι του θύλακα.

«Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη στη Λωρίδα της Γάζας με τον Αμερικανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ», δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

Και στο Τελ Αβίβ Γουίτκοφ και Κούσνερ

Παράλληλα, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ παρέστησαν το βράδυ τυο Σαββάτου και στο Τελ Αβίβ σε συγκέντρωση που οργανώθηκε από τις οικογένειες των ομήρων οι οποίοι κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει 48 ομήρους -ζωντανούς και νεκρούς- στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής βάσει της οποίας τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυσης του πυρός την Παρασκευή.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε απευθυνόμενος κατευθείαν στους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα: «Επιστρέφετε στο σπίτι σας», δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας στα παλαιστινιακά εδάφη.

Οι δηλώσεις του, που ακούστηκαν στην Πλατεία Ομήρων, προκάλεσαν χειροκροτήματα από χιλιάδες ανθρώπους. Στη συνέχεια, απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, πρόσθεσε: «Το θάρρος σας έχει συγκινήσει τον κόσμο».

Κάτω από τη γιγαντοοθόνη που δείχνει τις 735 ημέρες από τις απαγωγές, εκατοντάδες πολίτες που συγκεντρώθηκαν απόψε στο Τελ Αβίβ μιλούν για ελπίδα ότι το μαρτύριο των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα τελειώσει, μια πυρετώδης αναμονή μεταξύ ευφορίας και ανησυχίας.

«Η συγκίνησή μου είναι τεράστια, δεν υπάρχουν λόγια να την περιγράψω, και μαζί με μένα, μαζί με εμάς, με όλο το Ισραήλ που θέλει τους ομήρους στο σπίτι τους και περιμένει να τους δει όλους να επιστρέφουν», δήλωσε απευθυνόμενη στο πλήθος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, η μητέρα του 25χρονου ομήρου Μάταν Ζανγκάουκερ.

Μισό εκατομμύριο Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στην ισοπεδωμένη βόρεια Γάζα

Νωρίτερα, η Πολιτική Άμυνα της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα πως περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, μία ημέρα πριν, στις 12.00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε χθες τον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, αναφέροντας πως περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, παραμένουν επικίνδυνες και κάλεσε τους πολίτες να μην προσεγγίζουν ισραηλινά στρατεύματα που παραμένουν στον θύλακα.

Εικόνες αποκάλυψης από drone: Ερείπια η Πόλη της Γάζας

Παράλληλα, νέες εικόνες από drone δείχνουν τα ερείπια της Πόλης της Γάζας μετά από δύο χρόνια πολέμου και καθώς η εκεχειρία διαρκεί για δεύτερη μέρα.

Οι εικόνες που τραβήχτηκαν από το Associated Press το Σάββατο δείχνουν λίγα κτίρια που εξακολουθούν να στέκονται όρθια στη γειτονιά Tal al-Hawa. Τα υπόλοιπα φαίνονται να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Σωροί από μπάζα υψώνονται πολύ πάνω από τις οροφές των οχημάτων. Οι δρόμοι είναι καλυμμένοι με σκόνη από μπετόν.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης λίγα άτομα να κυκλοφορούν. Περπατούν ή οδηγούν ανάμεσα στα ερείπια, καθώς δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι κατευθύνονται προς ό,τι έχει απομείνει από τα σπίτια τους. Η πόλη της Γάζας ήταν το επίκεντρο της ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης τις εβδομάδες πριν από την εκεχειρία.

Μερικοί από τους κατοίκους που επέστρεψαν δήλωσαν στο AP ότι σοκαρίστηκαν από το νέο επίπεδο καταστροφής. «Δεν περιμέναμε τέτοια έκταση καταστροφής», είπε η Farah Saleh.

«Αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει από τη Γάζα; Επιστρέφουμε χωρίς σπίτια και χωρίς καταφύγιο για τα παιδιά μας, και ο χειμώνας πλησιάζει», είπε μια άλλη, η Σριν Αμπούλ Γιαχνί. Τα ρούχα και τα υπάρχοντά τους ήταν σπάνιες πινελιές χρώματος στο κατεστραμμένο τοπίο.

Αν η εκεχειρία κρατήσει, το μέγεθος της καταστροφής θα γίνει πιο κατανοητό. Ήδη, το Κέντρο Δορυφορικών Δεδομένων των Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι το 83% όλων των κτιρίων στην πόλη της Γάζας είχαν καταστραφεί ή είχαν υποστεί κάποια ζημιά μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Έχει δηλώσει ότι περίπου το 78% των κτιρίων σε ολόκληρη τη Γάζα είχαν καταστραφεί ή είχαν υποστεί ζημιές μέχρι τον Ιούλιο.

Οι νέες εικόνες από τα drones βοηθούν να κατανοήσουμε την κλίμακα της ανασυγκρότησης. Περίπου 61 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών θα πρέπει να απομακρυνθούν από το έδαφος — το ισοδύναμο όγκου 25 Πύργων του Άιφελ, σύμφωνα με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον.

Η βλάστηση της Γάζας έχει επίσης καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό. Το UNEP έχει αναφέρει ότι το 97% των δενδρώδους καλλιεργειών, το 95% των θάμνων και το 82% των ετήσιων καλλιεργειών έχουν χαθεί.

Η ανοικοδόμηση της Γάζας θα απαιτήσει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι πάνω από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι του εδάφους ελπίζουν να ξεκινήσουν τώρα, ένα κουβέρτα ή μια δοκός τη φορά.