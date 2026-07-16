Τι να κάνουν οι επιβάτες αν σπάσει παράθυρο κατά τη διάρκεια πτήσης και γιατί συμβαίνουν τέτοια ατυχήματα

Σάλος προκλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης με την Ryanair, όταν ένας επιβάτης κυριολεκτικά κρεμόταν ο μισός από το παράθυρο, αφού έσπασε ξαφνικά.

Συγκεκριμένα, ο Λιούμπισα Κάροβιτς επέβαινε σε πτήση της Ryanair-Air Malta που αναχωρούσε από τη Θεσσαλονίκη, όταν το παράθυρο που βρισκόταν δίπλα του αποκολλήθηκε «ρουφώντας» τον έξω από το αεροσκάφος, μετά από βλάβη στον κινητήρα που είχε ως αποτέλεσμα τμήματα του κινητήρα να σπάσουν το ακρυλικό παράθυρο.

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«Το μισό του σώμα του προεξείχε από το αεροπλάνο», δήλωσε η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, στο σερβικό μέσο ενημέρωσης Nova.

«Αντέδρασα αμέσως και άρπαξα τα πόδια του», είπε, προσθέτοντας ότι ο σύζυγός της «βρισκόταν έξω μέχρι το στήθος» για δύο λεπτά. Η Γκρκόβιτς ανέφερε ότι με τη βοήθεια δύο επιβατών κατάφερε να τραβήξει τον σύζυγό της, ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του τρεις φορές, πίσω μέσα στο αεροσκάφος.

Το περιστατικό δημιούργησε εύλογα ερωτήματα όπως κατά πόσο είναι πιθανό να ξανά συμβεί κάτι ανάλογο, ποια ήταν ακριβώς τα αίτια και αν πράγματι υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες στα αεροπλάνα.

Όσοι ερευνούν το περιστατικό δεν έχουν επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες, αλλά σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιβατών, το παράθυρο έσπασε αφού χτυπήθηκε από θραύσματα, μετά από βλάβη στον δεξιό κινητήρα σε υψόμετρο περίπου 16.000 ποδιών.

Η Ryanair δήλωσε ότι η πτήση «επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβατών αποκολλήθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης». Το περιστατικό σημειώθηκε πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία, όπου οι Αρχές ανέφεραν ότι το αεροπλάνο έκανε αναστροφή «λόγω προβλήματος στον δεξιό κινητήρα και αποσυμπίεσης της καμπίνας».

Γιατί ο άνδρας δεν παρασύρθηκε ολόκληρος έξω από το αεροσκάφος;

Οι επιβάτες δήλωσαν στους δημοσιογράφους ότι ο επιβάτης την «γλίτωσε» καθώς φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του, ωστόσο, όπως αποδείψθηκε συνέβαλαν και άλλοι παράγοντες.

Τα παράθυρα των επιβατικών αεροσκαφών είναι μικρά σε μέγεθος και έτσι ένα σώμα ενός ενήλικα, σε περίπτωση που σπάσει το παράθυρο, είναι σχεδόν αδύνατο να χωρέσει να βγει ολόκληρο εκτός του αεροσκάφους.

«Η ροή του αέρα είναι απότομη και σταματά μόλις η πίεση στο εσωτερικό της καμπίνας εξισωθεί με την εξωτερική πίεση», εξήγησε επίσης ο Δρ Jason Knight, ανώτερος λέκτορας Μηχανικής των Ρευστών στο Πανεπιστήμιο του Portsmouth.

Πόσο συχνό είναι ένα τέτοιο περιστατικό;

Σύμφωνα με τον Guardian ένα περιστατικό σαν αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιο, αλλά δυστυχώς, δεν συμβαίνει πρώτη φορά.

Η τελευταία γνωστή περίπτωση κατά την οποία επιβάτης παρασύρθηκε έξω από σπασμένο παράθυρο, ή, ακριβέστερα, ωθήθηκε προς τα έξω λόγω της πίεσης της καμπίνας, σημειώθηκε το 2018, σε πτήση της Southwest Airlines από τη Νέα Υόρκη προς το Ντάλας. Παρά το γεγονός ότι άλλοι επιβάτες κατάφεραν να την τραβήξουν πίσω στο αεροσκάφος, η Jennifer Riordan έχασε τη ζωή της.

Αν και οι ακριβείς λεπτομέρειες του περιστατικού της Ryanair την περασμένη εβδομάδα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, οι πρώτες αναφορές υποδεικνύουν ότι τμήματα ενός κατεστραμμένου κινητήρα έσπασαν το παράθυρο.

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνει ότι λείπει ένα πτερύγιο του ανεμιστήρα (fan blade).

Το θανατηφόρο περιστατικό της Southwest συνέβη σε παρόμοιο μοντέλο Boeing 737, εξοπλισμένο με κινητήρες της CFM, όπου ένα πτερύγιο του ανεμιστήρα αποκολλήθηκε και έσπασε το παράθυρο.

Σε άλλη περίπτωση ένα ολόκληρο τμήμα πόρτας αποκολλήθηκε από αεροσκάφος Boeing 737-Max κατά τη διάρκεια πτήσης της Alaska Air το 2024, ωστόσο ευτυχώς τα συγκεκριμένα καθίσματα ήταν κενά.

Ποιοι διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο σε περίπτωση θραύσης παραθύρου;

Τον μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν τα άτομα που κάθονται κοντά στο παράθυρο και δεν φορούν ζώνη ασφαλείας, ειδικά αν το σωματικό τους μέγεθος επιτρέπει να περάσουν εύκολα από το άνοιγμα. Οι επιβάτες στις σειρές μπροστά και πίσω προστατεύονται συνήθως από τα καθίσματα.

«Η μέγιστη ταχύτητα ροής του αέρα εντοπίζεται στο ίδιο το άνοιγμα του παραθύρου, επομένως κινδυνεύει όποιος βρίσκεται κοντά σε αυτό και μπορεί να χωρέσει να περάσει από μέσα, αν και τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια», δήλωσε ο Knight.

«Οι πόρτες είναι πολύ μεγαλύτερες από τα παράθυρα, οπότε κινδυνεύει και όποιος βρίσκεται κοντά σε πόρτα, αλλά και πάλι πρόκειται για σπάνιο ενδεχόμενο», πρόσθεσε.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιβάτες αν σπάσει ένα παράθυρο;

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η σημαντικότερη προφύλαξη είναι η χρήση της ζώνης ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης.

Ακόμη και όταν το φωτεινό σήμα της ζώνης έχει σβήσει, οι επιβάτες καλούνται να παραμένουν δεμένοι, καθώς αναταράξεις ή απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα μπορούν να εμφανιστούν ξαφνικά.

Στην περίπτωση της πτήσης της Ryanair, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η ακριβής θέση του παραθύρου που έσπασε, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φαίνεται να βρισκόταν κοντά στις θέσεις 12F, 14F ή 15F.

«Οι άνθρωποι στο πιλοτήριο και στην καμπίνα είναι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες. Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες τους κατά γράμμα», τονίζει επίσης ο Μπένετ.

Και προσθέτει: «Όταν ένα μέλος του πληρώματος σας δείχνει πριν από την απογείωση πώς λειτουργεί η ζώνη, η μάσκα οξυγόνου ή το σωσίβιο, αξίζει να ακούσετε. Αυτές οι διαδικασίες υπάρχουν επειδή έχουν σωθεί ζωές».