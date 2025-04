«Είναι ασφαλές να ταξιδέψετε στα ελληνικά νησιά;» - Το ερώτημα που έθεσαν οι Times μετά τις πλημμύρες

Η κορυφαία λονδρέζικη εφημερίδα «The Times», σε άρθρο της με τίτλο «Is it safe to travel to the greek islands», έθεσε ερωτήματα για το πόσο ασφαλές είναι για τους τουρίστες να ταξιδέψουν στα ελληνικά νησιά μετά από τις καταστροφικές πλημμύρες των τελευταίων ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι σοβαρές πλημμύρες έπληξαν τη χώρα μας με την Πάρο, τη Μύκονο και την Κρήτη να βιώνουν δύσκολες συνθήκες. Ειδικότερα στην Πάρο το νησί που επλήγη περισσότερο από τις πλημμύρες, όπως επισημαίνει και η ξένη εφημερίδα, στις πόλεις της Νάουσας και της Παροικιάς, οι περιουσίες υπέστησαν ζημιές, τα καταστήματα πλημμύρισαν και τα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα νερά στους δρόμους.

Στο άρθρο η εφημερίδα, αναφορικά με τις πτήσεις προς την Ελλάδα, επισημαίνει ότι «Οι τουρίστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ορισμένα καταστήματα, εστιατόρια και τουριστικά αξιοθέατα στα νησιά είναι πιθανό να παραμείνουν κλειστά, αν σκοπεύετε να επισκεφθείτε κάποιο από τα πληγέντα νησιά».

Είναι ασφαλές να ταξιδέψετε στα ελληνικά νησιά;

Το δημοσίευμα ενημερώνει τους αναγνώστες σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στα νησιά και στον τρόπο που έχουν αντιμετωπιστεί οι πλημμύρες από την Πολιτεία μέχρι στιγμής. «Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα για το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων στο κεντρικό Αιγαίο Πέλαγος, το οποίο περιλαμβάνει τα δημοφιλή τουριστικά θέρετρα της Μυκόνου και της Πάρου», υπογραμμίζει.

Στη συνέχεια τονίζει, σύμφωνα με την Ελληνική Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ποιες είναι οι περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα:

Νησιά των Κυκλάδων

Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (κυρίως Σάμος, Ικαρία, Χίος)

Περιοχές στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης

Περιοχές της ανατολικής και κεντρικής Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και της Εύβοιας

Θεσσαλία και Σποράδες

Τέλος, ενημερώνει τους αναγνώστες της για το οδικό δίκτυο και ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι δρόμοι έχουν κλείσει στην Πάρο και την Κρήτη.