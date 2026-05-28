«Είναι βασικό μας δικαίωμα» - Το Ιράν συνδέεται για πρώτη φορά στο internet μετά από 88 ημέρες πλήρους διακοπής

Μετά από 88 ημέρες σχεδόν πλήρους διακοπής του διαδικτύου στο Ιράν, μηνύματα, φωτογραφίες και ποιήματα κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περίπου στις 5 μ.μ. την Τρίτη (26/05), όταν επανήλθε μια περιορισμένη συνδεσιμότητα.

Οι πρώτες αντιδράσεις, ωστόσο, δεν ήταν εορταστικές. Πολλές από τις νέες αναρτήσεις ήταν γεμάτες άγχος και θυμό.

Η Έλι, ψευδώνυμο που της έδωσε o Guardian,42 ετών, καλλιτέχνιδα από την Τεχεράνη, μπόρεσε να συνδεθεί για πρώτη φορά από τις 28 Φεβρουαρίου. «Άναψα ένα τσιγάρο, έπαιξα SoundCloud και άκουσα την αγαπημένη μας μουσική», είπε.

«Ο Άλι [ο σύζυγός της] και εγώ κρατήσαμε τα δάκρυά μας, μετά κλάψαμε και πείσαμε τους εαυτούς μας ότι αυτή ήταν μια μικρή γεύση από μια πολύ μεγαλύτερη ελευθερία μετά την πτώση αυτού του καθεστώτος... και το πιστεύουμε πραγματικά», πρόσθεσε.

Η είδηση της επαναφοράς της συνδεσιμότητας διαδόθηκε και έγινε παγκόσμια πρωτοσέλιδα, με πολλούς υποστηρικτές του καθεστώτος να συγχαίρουν την κυβέρνηση.

Η Μαριάμ, φωτογράφος στην Τεχεράνη, είπε ότι ήταν «αηδιαστικό να παρακολουθείς τους εορτασμούς και τα χειροκροτήματα». «Τι απόλυτο αστείο», είπε. «Ήταν πραγματικά παράλογο να βλέπουμε τα δυτικά μέσα ενημέρωσης να γιορτάζουν τη μερική αποκατάσταση σαν να ήταν ένα επίτευγμα για το οποίο πρέπει να χειροκροτήσουμε το καθεστώς. Το διαδίκτυο είναι βασικό μας δικαίωμα», συμπλήρωσε.

Η ίδια σημείωσε ότι παρά την αποκατάσταση του διαδικτύου, αντιμετώπιζε ακόμα προβλήματα: «Το κινητό διαδίκτυο δεν μπορεί ακόμα να συνδεθεί», είπε.

«Το WhatsApp χρησιμοποιείται ελάχιστα, το μόνο πράγμα είναι ότι τα VPN είναι πιο εύκολα στη σύνδεση τώρα. Αυτό είναι όλο».

Ιράν: Σχεδόν 5 μήνες χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο

Αρχικά, οι Αρχές επέβαλαν διακοπή συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο από τις 8 Ιανουαρίου, σε μια προσπάθεια καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων μέσα στη χώρα.

Οι συνδέσεις αποκαταστάθηκαν σταδιακά τον Φεβρουάριο, ενώ μετά επιβλήθηκε νέα διακοπή, όταν ξεκίνησαν οι αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Μια μικρή μερίδα ανθρώπων κατάφερε να συνδεθεί στο διαδίκτυο κατά διαστήματα μέσω ακριβών VPN και δορυφορικού internet, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία βρισκόταν για καιρό σε ψηφιακή απομόνωση.

Για όσους δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά την αγορά VPN που σπάνια λειτουργούσαν, πριν λίγες ημέρες ήταν η πρώτη φορά που μπόρεσαν να δημοσιεύσουν στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Γεια σας, συν-κρατούμενοι. Νιώθω σαν να βρίσκομαι σε προσωρινή άδεια από τη φυλακή», δημοσίευσε στο Instagram ένας φοιτητής με έδρα την Τεχεράνη.

Η Μίνα*, 23 ετών, διαδηλώτρια που συνελήφθη τον Ιανουάριο, είπε ότι φοβόταν την εκτεταμένη επιτήρηση και όχι την πλήρη αποκατάσταση. «Δεν έχουν κανένα λόγο να ανοίξουν το διαδίκτυο, εκτός αν αυτός είναι ένας τρόπος να μετακινήσουν τον πληθυσμό προς σήραγγες όπου μπορούν να μας παρακολουθούν πιο εύκολα», είπε.

«Αυτό το ονομάζουμε δίκτυο φιλτραρίσματος. Αυτό δεν είναι σημάδι ελευθερίας», συμπλήρωσε.