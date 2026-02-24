«Είναι fake news»: Η Μεξικανή influencer που λένε ότι «έδωσε» τον Ελ Μέντσο στις αρχές, διαψεύδει τις φήμες

Μετά τον θάνατο του διαβόητου ναρκέμπορα «Ελ Μέντσο» στο Μεξικό, φήμες ανέφεραν ότι η γνωστή influencer και μοντέλο του Only Fans, Μαρία Χουλίσσα (Maria Julissa), που φέρεται να ήταν ερωμένη του βαρόνου, ήταν αυτή που τον πρόδωσε στις αρχές.
Μάλιστα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει μια φωτογραφία τους, λίγες ώρες πριν τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» και θεωρείται ότι είναι η τελευταία φωτογραφία που τράβηξε.
Η Μεξικανή influencer ωστόσο, διαψεύδει τις φήμες. «Τις τελευταίες ημέρες έχω δει ότι διαδίδονται πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που με εμπλέκουν σε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Μεξικό. Θέλω να το ξεκαθαρίσω απόλυτα: δεν έχω καμία απολύτως σχέση με αυτή την κατάσταση.
Διαβάστε επίσης: Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» έχει «υπογραφή» ΗΠΑ: Οι κίνδυνοι για τον Τραμπ από την καταστολή των καρτέλ
Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν είναι fake news. Σας ζητώ να μην κοινοποιείτε περιεχόμενο χωρίς να το έχετε επαληθεύσει και να μη θεωρείτε αληθινή οποιαδήποτε ανάρτηση βλέπετε στα κοινωνικά δίκτυα», δήλωσε η Μαρία Χουλίσσα δηλώνοντας ότι δεν είχε σχέση με τον εντοπισμό του.
- Απόκριες στα Μεστά Χίου: Πόσο αστείο θεωρείται να κάνουμε χιούμορ με τον πνιγμό 15 μεταναστών;
- Συγκλονιστικό βίντεο: Ποδοσφαιριστής κάνει ΚΑΡΠΑ σε γλάρο που χτυπήθηκε από μπάλα
- Κλέλια Ανδριολάτου: Εντυπωσίασε με ροζ διαφανές φόρεμα στο after party των BAFTA - Τη συνόδεψε ο Παπακαλιάτης
- Στο νοσοκομείο από ταραμοσαλάτα η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.