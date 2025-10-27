Ληστεία στο Λούβρο: «Τα μουσεία δεν είναι θησαυροφυλάκια» - Κοινό «μέτωπο» 57 ιδρυμάτων

Η ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι καθιστά εύθραυστη τη «θεμελιώδη αποστολή» των μουσείων να μοιράζονται «την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», χωρίς να μετατρέπονται σε «θησαυροφυλάκια», εκτιμούν διευθυντές και διευθύντριες 57 μεγάλων διεθνών μουσείων σε άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

«Με αυτήν την κλοπή, δεν είναι μόνο το Λούβρο που υφίσταται επίθεση, αλλά τα ίδια τα μουσεία στην πιο θεμελιώδη αποστολή τους: να μοιραστούν με τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», γράφουν οι διευθυντές και διευθύντριες του Μητροπολιτικού Μουσείου (Met) της Νέας Υόρκης, του Μουσείου Πικάσο στη Παρίσι, της Εθνικής Πινακοθήκης στο Λονδίνο ή του Μουσείου Τέχνης Μόρι στο Τόκιο.

Όπως αναφέρουν, η διάρρηξη στο Λούβρο στο Παρίσι στις 19 Οκτωβρίου, κατά την οποία εκλάπησαν οκτώ κοσμήματα του Γαλλικού Στέμματος, αντιπροσωπεύει «έναν από τους μεγαλύτερους φόβους των επαγγελματιών των μουσείων».

«Οι κίνδυνοι αυτοί βαραίνουν κάθε έναν από τους θεσμούς μας. Βαραίνουν κάθε έργο τέχνης από τη στιγμή που εκτίθεται», γράφουν οι υπογράφοντες και συνεχίζουν: «Οι θεσμοί μας δεν γλιτώνουν από τη βαναυσότητα του κόσμου. Αντιμετωπίζουν σήμερα πράξεις όλο και πιο βίαιες».

Ωστόσο, αυτοί οι διευθυντές και οι διευθύντριες μουσείων διαβεβαιώνουν πως τα μουσεία πρέπει να παραμείνουν τόποι ανοικτοί στον έξω κόσμο.

«Τα μουσεία δεν είναι ούτε οχυρά ούτε θησαυροφυλάκια. Δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για την τέχνη και το κοινό της, βρίσκουν λόγο ύπαρξης στο να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα», αναφέρουν οι υπογράφοντες το άρθρο, που προσφέρουν την «πιο ειλικρινή υποστήριξή» τους στην πρόεδρο και διευθύντρια του Λούβρου, τη Λοράνς ντε Καρ, που βρίσκεται κάτω από το φως των προβολέων μετά τη διάρρηξη.

«Η ηγεσία και η αφοσίωσή της προς την αποστολή του μουσείου, κυρίως ως συναινετικού τόπου μέσα στις τόσο κατακερματισμένες κοινωνίες μας, απολαμβάνουν μεγάλου σεβασμού και θαυμασμού», γράφουν.

Στο μεταξύ, δύο άντρες έχουν συλληφθεί και τεθεί υπό κράτηση στη Γαλλία, ως ύποπτοι ότι ήταν μέλη της ομάδας των τεσσάρων διαρρηκτών ενώ τα κλαπέντα κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί ακόμη.

Ο ένας εκ των δύο μάλιστα όπως αποκαλύπτεται από εισαγγελέα του Παρισιού, ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για την Αλγερία από το αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ.