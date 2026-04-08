Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης προς ξημερώματα Τετάρτης, μιάμιση ώρα προτού λήξει το απειλητικό τελεσίγραφο που απηύθυνε στο Ιράν, ότι αποδέχθηκε πρόταση του Πακιστάν για παράταση δυο εβδομάδων. Το Ισραήλ αποδέχτηκε τη συμφωνία.

Όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, η Τεχεράνη υπέβαλε στην Ουάσιγκτον «σχέδιο 10 σημείων», που έκρινε ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για διαπραγμάτευση με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που έχει βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή.

Τραμπ: Εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν αν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης διατεθειμένος να αποδεχτεί να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός αν η Τεχεράνη ανοίξει «πλήρως» το Στενό του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία καίριας σημασίας για την παγκόσμια οικονομία.

Διαβάστε ακόμα: Πώς μπορεί πραγματικά να χτυπήσει το Ιράν ο αμερικανικός στρατός

«Έπειτα από συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Σαμπάζ Σαρίφ και τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, του Πακιστάν, κατά τη διάρκεια των οποίων μου ζήτησαν να αναβάλω τη στρατιωτική επιχείρηση που προβλεπόταν απόψε εναντίον του Ιράν, και με προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα δεχτεί το πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, συμφωνώ να αναβάλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισλαμαμπάντ διατηρεί σχέσεις τόσο με την Ουάσιγκτον όσο και με την Τεχεράνη και έχει αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Πολύ προχωρημένες συνομιλίες ενόψει συμφωνίας μακροπρόθεσμης ειρήνης με το Ιράν»

«Θα πρόκειται για αμοιβαία κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τον οποίο οι ΗΠΑ έχουν «ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους τους» αφότου άρχισε ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Έκανε ακόμη λόγο για «πολύ προχωρημένες» συνομιλίες ενόψει της σύναψης συμφωνίας ειρήνης με «μακροπρόθεσμο» χαρακτήρα με το Ιράν, που υπέβαλε «σχέδιο 10 σημείων» στην κυβέρνησή του και είναι, πάντα σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, «βάση για διαπραγμάτευση».

Το Ισραήλ συμφώνησε με την εκεχειρία

Όπως αναφέρει το Associated Press, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι το Ισραήλ συμφώνησε με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, διάρκειας δύο εβδομάδων.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι από το Ιράν εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ, ένα δεκάλεπτο αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παράταση δυο εβδομάδων του τελεσιγράφου του στο Ιράν προτού διατάξει καταστροφικούς βομβαρδισμούς εναντίον πολιτικών υποδομών του.

Αραγτσί: «Θα ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ αν ανασταλούν οι βομβαρδισμοί – Διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε ότι το Ιράν δέχεται να ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ στο πλαίσιο ανακωχής διάρκειας δύο εβδομάδων, υπό τον ότι θα σταματήσουν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν σταματήσουν, οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας θα σταματήσουν τις αμυντικές επιχειρήσεις τους», ανέφερε ο κ. Αραγτσί μέσω X, εξ ονόματος του ιρανικού ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Για περίοδο δύο εβδομάδων, θα είναι εφικτή η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και λαμβανομένων υπόψη των τεχνικών περιορισμών», πρόσθεσε, λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε από τις δυο πλευρές πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να διαπραγματευτούν για δυο εβδομάδες τον τερματισμό του πολέμου.

«Αποφασίστηκε στο ανώτατο επίπεδο ότι το Ιράν θα διεξαγάγει, για περίοδο δύο εβδομάδων» διαπραγματεύσεις «με την αμερικανική πλευρά στο Ισλαμαμπάντ», σύμφωνα με ανακοίνωση του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας.

«Αυτό δεν σημαίνει το τέλος του πολέμου» και η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών παρά «αφού» ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, τόνισε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως η διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός θα μπορούσε να παραταθεί εάν υπάρξει «συμφωνία των δυο πλευρών» για αυτό.

Τι προβλέπει το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν

Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης που υποβλήθηκε στην Ουάσιγκτον ως βάση για να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα δεχθούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν θα συνεχιστεί, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και να προχωρήσουν στην άρση όλων των κυρώσεων που επιβάλλονται σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Το σχέδιο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας, αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα δεσμευτούν «επί της αρχής» να συναφθεί σύμφωνο «μη επίθεσης», ότι το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει «υπό τον έλεγχο» του Ιράν, ότι θα γίνουν αποδεκτά τα «δικαιώματα» του Ιράν ως προς τον εμπλουτισμό ουρανίου και ότι θα υπάρξει «άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η Τεχεράνη ισχυρίζεται ότι νίκησε

Σύμφωνα με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στον ΟΗΕ το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας ανακοίνωσε ότι, ύστερα από σαράντα ημέρες πολέμου, «σχεδόν όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν επιτευχθεί».

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι οι ιρανικές δυνάμεις «οδήγησαν τον εχθρό σε ιστορική αδυναμία και διαρκή ήττα», υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της σύγκρουσης αποφασίσθηκε εξαρχής έως ότου επιτευχθούν «η μεταμέλεια του εχθρού, η πλήρης αποδυνάμωσή του και η άρση των μακροπρόθεσμων απειλών κατά της χώρας».

Ακόμα επισημαίνεται ότι η Iράν έχει απορρίψει επανειλημμένα τα τελεσίγραφα του Προέδρου Τραμπ, τονίζοντας ότι «δεν αποδίδει καμία σημασία σε οποιαδήποτε μορφή τελεσιγράφου εκδίδεται από τον εχθρό».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η «ιστορική απόφαση του Ιράν» είναι να συνεχίσει τη μάχη «για όσο διάστημα απαιτηθεί», προκειμένου να παγιωθούν τα επιτεύγματα και να διαμορφωθούν «νέες εξισώσεις ασφαλείας και πολιτικής στην περιοχή βασισμένες στην αναγνώριση της ισχύος και κυριαρχίας του Ιράν και της Αντίστασης».

Το Συμβούλιο γνωστοποίησε ακόμη ότι, κατόπιν καθοδήγησης του Ανώτατου Ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεί, εγκρίθηκε η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων στο Iσλαμαμπάντ, με στόχο εντός δεκαπέντε ημερών να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και να μετατραπεί «η νίκη του Ιράν στο πεδίο της μάχης σε νίκη στο πεδίο των πολιτικών διαπραγματεύσεων».

Σύμφωνα με το κείμενο, η Τεχεράνη έχει διαμορφώσει «δεκάσημο σχέδιο» το οποίο διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά μέσω του Πακιστάν. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, «ρυθμιζόμενη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ υπό τον συντονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν», καθιέρωση ασφαλούς πρωτοκόλλου διέλευσης στα Στενά ώστε να διασφαλίζεται η ιρανική κυριαρχία,

τερματισμό του πολέμου κατά του «Άξονα της Αντίστασης», αποχώρηση των αμερικανικών μάχιμων δυνάμεων από όλες τις βάσεις της περιοχής, πλήρη αποζημίωση προς το Ιράν, άρση όλων των πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τελική κατοχύρωση όλων αυτών «μέσω δεσμευτικού Ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Το Συμβούλιο υποστηρίζει επίσης ότι ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ενημέρωσε την ιρανική ηγεσία πως η αμερικανική πλευρά «παρά τις φαινομενικές απειλές της αποδέχθηκε αυτές τις αρχές ως βάση διαπραγμάτευσης και υπέκυψε στη βούληση του ιρανικού έθνους».

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσθηκε το Ιράν να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις δύο εβδομάδων, διευκρινίζοντας ότι αυτό «δεν σημαίνει τερματισμό του πολέμου» και ότι η παύση των εχθροπραξιών θα γίνει αποδεκτή μόνο όταν οριστικοποιηθούν όλες οι λεπτομέρειες του σχεδίου.

Κλείνοντας, η ανακοίνωση τονίζει ότι οι διαπραγματεύσεις αποτελούν «εθνική διαπραγμάτευση και συνέχεια του πεδίου της μάχης», καλώντας σε πλήρη εθνική ενότητα και προειδοποιώντας ότι «τα χέρια μας παραμένουν στη σκανδάλη» και ότι «η παραμικρή εσφαλμένη κίνηση του εχθρού θα αντιμετωπιστεί με πλήρη ισχύ».

Πετρέλαιο: Η τιμή του βαρελιού του WTI υποχωρεί κατά σχεδόν 18%

Παράλληλα, η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές αργού, συνεχίζει τη θεαματική πτώση της τις πρώτες πρωινές ώρες, κατά σχεδόν 18%, μετά τις αναγγελίες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησης του Ιράν περί κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες και έναρξης διαπραγματεύσεων ανάμεσά τους στο Πακιστάν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, περί τις 02:30 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια.

Πριν από τις ανακοινώσεις, η τιμή του WTI είχε αυξηθεί κατά περίπου 70% από το ξέσπασμα του πολέμου την 28η Φεβρουαρίου.