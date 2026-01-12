Εκκαθάριση για Facebook και Instagram στην Αυστραλία: Ακυρώθηκαν 550.000 λογαριασμοί παιδιών

Στο πλαίσιο της απαγόρευσης χρήσης των social media που επέβαλε η κυβέρνηση για ανηλίκους κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία, πάνω από 550.000 λογαριασμοί Facebook και Instagram που δεν πληρούσαν το όριο ηλικίας μπλοκαρίστηκαν.

Τον Δεκέμβριο του 2025, ένας νέος νόμος άρχισε να απαιτεί από τα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο - συμπεριλαμβανομένων των Instagram και Facebook - να απαγορεύουν σε Αυστραλούς κάτω των 16 ετών να διατηρούν λογαριασμούς στις πλατφόρμες τους.

Η απαγόρευση, η οποία παρακολουθείται στενά σε όλο τον κόσμο, δικαιολογήθηκε από τους ακτιβιστές και την κυβέρνηση ως απαραίτητη για την προστασία των παιδιών από επιβλαβές περιεχόμενο και αλγόριθμους.

Αυστραλία: Τα «παραθυράκια» του social media ban

Εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Meta, συμφωνούν ότι χρειάζονται μέτρα για να διατηρηθεί η ασφάλεια των νέων στο διαδίκτυο. Ωστόσο, η επιβολή τους πολλές φορές τους βρίσκει αντίθετους, καθώς βλάπτει την αγορά τους, ενώ δεν εγγυάται πως οι ανήλικοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε άλλο, πιο χαλαρά εποπτευόμενο περιεχόμενο στη «ζούγκλα» του διαδικτύου.

«Καλούμε την αυστραλιανή κυβέρνηση να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τη βιομηχανία για να βρει έναν καλύτερο τρόπο να προχωρήσει, όπως η παροχή κινήτρων σε ολόκληρη τη βιομηχανία για να αυξήσει το επίπεδο παροχής ασφαλών, κατάλληλων για την ηλικία και προσωπικών δεδομένων διαδικτυακών εμπειριών, αντί για γενικές απαγορεύσεις», δήλωσε ο Meta σε μια ενημέρωση ιστολογίου.

Η εταιρεία δήλωσε ότι μπλόκαρε 330.639 λογαριασμούς στο Instagram, 173.497 στο Facebook και 39.916 στο Threads κατά την πρώτη εβδομάδα συμμόρφωσης με τον νέο νόμο.

Έθεσαν ξανά το επιχείρημα ότι η επαλήθευση ηλικίας θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο της εγκατάστασης εφαρμογών, ενώ πρότειναν να μειωθεί το βάρος συμμόρφωσης τόσο για τις ρυθμιστικές αρχές όσο και για τις ίδιες τις εφαρμογές - και ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν εξαιρέσεις για την γονική έγκριση.

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η συνεπής, σε ολόκληρο τον κλάδο, προστασία των νέων, ανεξάρτητα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν, και για να αποφευχθεί το φαινόμενο της επικράτησης των νέων εφαρμογών στις οποίες θα μεταβούν οι έφηβοι προκειμένου να παρακάμψουν τον νόμο περί απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».