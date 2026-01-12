Σλοβάκος δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση αλλά υπουργοί τον κατηγορούν - «Φταίνε οι δηλώσεις του»

Βίαιη επίθεση δέχθηκε το Σάββατο (10/01) ένας διακεκριμένος δημοσιογράφος στη Σλοβακία, που κατέληξε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος. Η κυβέρνηση επέρριψε την ευθύνη στο ίδιο το θύμα, λέγοντας πως φταίει η ακραία ρητορική του.

Ο πολιτικός σχολιαστής Peter Schutz δέχτηκε επίθεση από άγνωστο δράστη το Σάββατο το απόγευμα στην πόλη Κόσιτσε, στην ανατολική Σλοβακία. Χρειάστηκε νοσηλεία αλλά και υποβλήθηκε σε επέμβαση για ένα σπάσιμο στο μηριαίο οστό.

Η επίθεση έλαβε χώρα σε δημόσια τουαλέτα σε ένα πολυσύχναστο εμπορικό κέντρο στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβακίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Sme. Ο Schutz, ένας από τους κορυφαίους αρθρογράφους της Sme από τη δεκαετία του 1990, ο οποίος εμφανιζόταν συχνά σε πολιτικές εκπομπές, ήταν έντονα επικριτικός απέναντι στην τρέχουσα κυβέρνηση, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Robert Fico.

Η αστυνομία σημείωσε πως κάνει έρευνα σχετικά με την επίθεση, με την εκπρόσωπό της να ενημερώνει πως βρέθηκε τραυματισμένος από έναν περαστικό.

Ο υπουργός Εσωτερικών Matus Sutaj Estok, ο οποίος ηγείται της αστυνομικής δύναμης της χώρας, καταδίκασε τη βία γενικώς, αλλά πρόσθεσε ότι «πρέπει να σημειωθεί ότι η Σλοβακία αντιμετωπίζει, εδώ και καιρό, πολωτικές και απάνθρωπες δηλώσεις, οι οποίες αυξάνουν τις εντάσεις στην κοινωνία. Ούτε καν μια υποτιθέμενη επίθεση εναντίον ενός σχολιαστή δεν μπορεί να μειώσει την ευθύνη του για τα λόγια που συνέβαλαν στην όξυνση των συναισθημάτων και στη διαίρεση του κοινού».

Σχολιάζοντας την είδηση, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Tomas Taraba, σημείωσε πως ο 70χρονος δημοσιογράφος είναι γνωστός για τις «εξαιρετικά επιθετικές δηλώσεις του».

Ο Taraba, που εκλέχθηκε βουλευτής το 2020 με το ακροδεξιό Λαϊκό Κόμμα, συμπλήρωσε πως «τέτοιες βίαιες επιθέσεις πρέπει να καταδικάζονται, ακόμα και όταν είναι κατά ατόμων που ανήκουν στα χέρια των Αρχών».

Το σλοβακικό σύστημα δικαιοσύνης, συνέχισε, «δεν λειτουργεί και προσποιείται πως οι δημοσιογράφοι είναι υπεράνω του νόμου».

Εδώ και μερικά χρόνια, υπάρχει έξαρση βίας στη χώρα με πιο συγκλονιστικό παράδειγμα τις δολοφονίες του ερευνητικού δημοσιογράφου Jan Kuciak και της αρραβωνιαστικιάς του Martina Kusnirova το 2018, που οδήγησαν στην παραίτηση της τότε κυβέρνησης, η οποία επίσης ηγούνταν από τον Fico.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός τραυματίστηκε σοβαρά σε μια ένοπλη επίθεση τον Μάιο του 2024, για την οποία κατηγόρησε, τουλάχιστον εν μέρει, τα σλοβακικά μέσα ενημέρωσης. «Γιατί με πυροβόλησαν στο στομάχι; Μας κυνηγούσατε σαν αιμοδιψείς μπάσταρδοι από το πρωί μέχρι το βράδυ» είπε στους δημοσιογράφους τον Οκτώβριο του 2024, αφού είχε αναρρώσει από τα τραύματά του.

Ο γενικός εισαγγελέας Maros Zlinka έγραψε στο Facebook, μετά την επίθεση εναντίον του Schutz, ότι «οι επιθέσεις εναντίον άλλου ατόμου δεν πρέπει να αποτελούν μέσο εκτόνωσης της έντασης και απογοήτευσης που έχει συσσωρευτεί στην κοινωνία».