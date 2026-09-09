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Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Ελβετία: Υπέκυψαν στα τραύματά τους οι δύο εργαζόμενοι

Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά σε παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο Πιότα της νότιας Ελβετίας.

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Ασθενοφόρο στην Ελβετία
Ασθενοφόρο στην Ελβετία | Shutterstock
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Υπέκυψαν στα τραύματά τους οι εργαζόμενοι που νιοσηλεύονταν ύστερα από την έκρηξη σε παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη νότια Ελβετία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι , το εργατικό δυστύχημα συνέβη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο στο χωριό Πιότα, τυλίγοντας στις φλόγες δύο άνδρες οι οποίοι αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους, τόνισε η αστυνομία στο καντόνι του Τιτσίνο.

Ένας από τους νεκρούς εργάτες ήταν ένας 55χρονος Ελβετός. Ο άλλος άνδρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προκάλεσε επίσης εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RSI μετέδωσε ότι ο παλιός σταθμός παραγωγής ενέργειας τελούσε υπό ανακαίνιση στο πλαίσιο σχεδίων αναδιαμόρφωσης της εγκατάστασης.

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