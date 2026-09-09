Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην Ελβετία: Υπέκυψαν στα τραύματά τους οι δύο εργαζόμενοι

Υπέκυψαν στα τραύματά τους οι εργαζόμενοι που νιοσηλεύονταν ύστερα από την έκρηξη σε παλιό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στη νότια Ελβετία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι , το εργατικό δυστύχημα συνέβη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο στο χωριό Πιότα, τυλίγοντας στις φλόγες δύο άνδρες οι οποίοι αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους, τόνισε η αστυνομία στο καντόνι του Τιτσίνο.

Ένας από τους νεκρούς εργάτες ήταν ένας 55χρονος Ελβετός. Ο άλλος άνδρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό, όπως επισημαίνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προκάλεσε επίσης εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, ενώ τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RSI μετέδωσε ότι ο παλιός σταθμός παραγωγής ενέργειας τελούσε υπό ανακαίνιση στο πλαίσιο σχεδίων αναδιαμόρφωσης της εγκατάστασης.