Εφιαλτική βραδιά στην Ελβετία με δύο πυρκαγιές να εκδηλώνονται στις πόλεις Σάφχάουζε και Τούσις, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ενώ πέντε άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στην Τούσις, στο καντόνι Γκριζόν στη «μεγάλη πυρκαγιά», «ένα εστιατόριο και διαμερίσματα κάηκαν ολοσχερώς. Πέντε άνθρωποι αγνοούνται. Δεκατέσσερις άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο. Ανάμεσά τους είναι οκτώ τραυματίες: δύο σοβαρά, δύο σε μέτρια κατάσταση και δύο σε ελαφρά», επεσήμανε η αστυνομία.

Οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου και διακομίστηκαν σε τρία νοσοκομεία της περιοχής, αλλά και στη Ζυρίχη.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς αυτής, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, «ξεκίνησε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου». «Το κλιμακοστάσιο κατέρρευσε και χρειάστηκε να ανοίξει η στέγη με τη βοήθεια γερανού», εξήγησε.

Five missing and eight hurt as Switzerland hit by ANOTHER devastating venue fire https://t.co/ypSD8a6Rg0 — GB News (@GBNEWS) August 21, 2026

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Σχεδόν 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται σήμερα το πρωί.

Σε φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία φαίνεται ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών να φλέγεται. Μεγάλες φλόγες βγαίνουν από τα παράθυρα υψηλού ορόφου, ενώ πυκνό σύννεφο καπνού υψώνεται πάνω από το κτίριο.

Five Missing After Major Fire in Graubünden Building - SWI swissinfo https://t.co/x7gMYySABF



Five people are missing after a major fire broke out in a building housing a restaurant and several flats in canton Graubünden, in eastern Switzerland, police said on Friday. Eight… — matiere* (@matiere) August 21, 2026

Στο μεταξύ, χθες, Πέμπτη, το βράδυ, περίπου στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30 ώρα Ελλάδας), άλλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα ενός διαμερίσματος πολυκατοικίας στην πόλη Σάφχάουζε, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

«Ένδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι εννέα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ των τραυματιών είναι ένας αστυνομικός.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα, το οποίο ήδη φλεγόταν όταν έφτασε στο σημείο η πυροσβεστική, χάρη στις προσπάθειες της οποίας «η πυρκαγιά δεν εξαπλώθηκε σε άλλα διαμερίσματα».

«Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται», επεσήμανε.