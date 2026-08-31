Ελβετία: Μοναχικός «λύκος» ο δράστης του μακελειού στο rave party - Συνελήφθη ένας ύποπτος

Η αστυνομία στην Ελβετία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν 43χρονο ύποπτο σε σχέση με τη φονική ένοπλη επίθεση σε rave party στην πόλη Ααράου, κοντά στη Ζυρίχη, το Σαββατοκύριακο.

«Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και για το παρελθόν και το πιθανό κίνητρο, είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Σε αυτή τη φάση, εκτιμάται ότι ενεπλάκη μόνο ένας δράστης», δήλωσε η αστυνομία του καντονιού του Άαργκαου σε ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι από τη χθεσινή επίθεση έχασε τη ζωή της μια Ιταλίδα υπήκοος 22 ετών και πέντε τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά. Ολοι οι τραυματίες είναι γύρω στα 20.

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Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, πυρά ακούστηκαν περί τις 03.00 τοπική ώρα κατά την διάρκεια του «Aarauer Rave», του ετήσιου techno πάρτι με την συμμετοχή 3.500 ατόμων στο ιπποδρόμιο του Ααράου. Η εκδήλωση διαρκεί από νωρίς απόγευμα μέχρι τις 02.00 την νύκτα.

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«Μία γυναίκα 22 ετών υπέκυψε στα τραύματά της επί τόπου. Τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, 24 έως 27 ετών, νοσηλεύονται με τραύματα από ελαφρά έως σοβαρά», ανακοίνωσε μέσω του Χ η αστυνομία του καντονίου του Άαργκαου.

«Τα τυχόν κίνητρα καθώς και οι ακριβείς συνθήκες της ενέργειας δεν έχουν διευκρινισθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας χωρίς να προσδιορίσει τον αριθμό των δραστών ή το είδος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην εφημερίδα Blick ότι οι πυροβολισμοί ακούστηκαν περί τις 02.30 καθώς το πάρτι συνεχιζόταν και ότι πολλοί άνθρωποι, αφού αρχικά θεώρησαν ότι επρόκειτο για πυροτεχνήματα, κατέφυγαν σε κοντινό γυμναστήριο. Ένας από τους μάρτυρες έκανε λόγο για «πυρά κατά ριπάς».

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα και κάλεσε τον πληθυσμό να αποφύγει την περιοχή. Κάλεσε επίσης όποιο άτομο διαθέτει βίντεο ή ηχητική καταγραφή να τα στείλει στον λογαριασμό της αστυνομίας στο Instagram.