Ελεύθερος αφέθηκε ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου - Αποχώρησε από το τμήμα μετά την κατάθεσή του

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, που συνελήφθη σήμερα (19/02) το πρωί ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, αποχώρησε απόψε από το αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία, αφού παρέμεινε υπό κράτηση επί αρκετές ώρες, μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το BBC μετέδωσε λίγο πριν από τις 21.30 (ώρα Ελλάδας) μια φωτογραφία του Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ, στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα αφού έδωσε κατάθεση.

Η αστυνομία του Γουίνδσορ, που είχε ανακοινώσει νωρίτερα τη σύλληψή του, δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Το χρονικό

Ο νεότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ συνελήφθη με την κατηγορία της κατάχρησης δημοσίου αξιώματος, αλλά τι ακριβώς σημαίνει αυτό το αδίκημα;

Η κατάχρηση δημόσιου αξιώματος αναφέρεται σε «σοβαρή, εκούσια κατάχρηση ή παραμέληση» εξουσιών που σχετίζονται με έναν δημόσιο ρόλο, σύμφωνα με τη Βασιλική Εισαγγελική Υπηρεσία (CPS).

Η CPS (Crown Prosecution Service – CPS) επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της καταχρηστικής συμπεριφοράς και της κατάχρησης των συγκεκριμένων εξουσιών ή ευθυνών.

Από την πλευρά του ο Άντριου έχει αρνηθεί σταθερά κάθε παράνομη πράξη.

Τι σημαίνει η κατηγορία του Άντριου και τι ποινή επιφέρει;

Ο νομικός σχολιαστής Τζόσουα Ρόζενμπεργκ δήλωσε στο Sky News ότι πρόκειται για «ασυνήθιστο» αδίκημα, επειδή δεν δημιουργήθηκε σταδιακά από τις αποφάσεις των δικαστών ως νομολογία. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αποφάσεις αποτελούν νομικό προηγούμενο και επόμενες υποθέσεις βασίζονται σε αυτό.

Όπως ανέφερε: «Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα ανώτατη ποινή. Η μέγιστη ποινή είναι ισόβια κάθειρξη, επειδή το Κοινοβούλιο δεν έχει ποτέ ορίσει συγκεκριμένο ανώτατο όριο».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της CPS, δεν υπάρχει απλός ορισμός για το ποιος θεωρείται «δημόσιος λειτουργός», πράγμα που σημαίνει ότι κάθε υπόθεση πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση.

Σε αυτή την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη η φύση του ρόλου, τα καθήκοντα που ασκούνται και το επίπεδο δημόσιας εμπιστοσύνης που συνεπάγεται η θέση.

Η Βρετανική Μοναρχία λειτουργεί ως δημόσιος θεσμός με μη πολιτικό χαρακτήρα, με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να αναμένεται να στηρίζουν τον μονάρχη, ενώ παράλληλα επιτελούν έργο δημόσιας και φιλανθρωπικής προσφοράς με δική τους ευθύνη.