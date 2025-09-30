Έλληνας TikToker μάς δείχνει τα υπέροχα τρένα της Ελβετίας: «Άντε να τους πεις ότι τα δικά μας συγκρούνται μόνα τους»

Έλληνας TikToker ταξίδεψε στην Ελβετία και είπε να μας παρουσιάσει τα τρένα που έχουν εκεί, καθώς του έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Πέραν του ότι είναι ασφαλή, στον πάνω όροφο (ναι, έχουν και πάνω όροφο) έχουν φτιάξει ένα μικρό παιδικό σταθμό για τα παιδάκια.

«Λειτουργούν με τέτοια ακρίβεια και λεπτομέρεια, που στον πάνω όροφο των βαγονιών, έχουν μικρούς παιδικούς σταθμούς» ακούγεται να λέει στο βίντεο που «ανέβασε» στο TikTok.

«Φανταστείτε λοιπόν πόσο καλά ζυγισμένα και ρυθμισμένα είναι» συμπληρώνει.

«Άντε τώρα να τους πεις ότι δικά μας συγκρούνται μόνα τους» καταλήγει.

Στη λεζάντα του βίντεο, ο χρήστης mana_flow γράφει: Αλλού τα παιδάκια παίζουν ανέμελα, κι αλλού ανυποψίαστες ψυχές «θυσιάζονται».

