Ελληνίδα κάτοικος Ισπανίας πήρε τρένο δύο ώρες πριν την τραγωδία: «Πήγαινε πιο αργά, μου έκανε εντύπωση»

Για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο - μέχρι στιγμής - 39 ανθρώπων στην Ισπανία, μίλησε Ελληνίδα κάτοικος της Ανδαλουσίας η οποία μετέβη στο ακριβώς προηγούμενο τρένο, δύο ώρες πριν την τραγωδία.

Η Δήμητρα Κουμουνδούρου μίλησε στο Live News και περιέγραψε τη δική της εμπειρία από το Ισπανικό τρένο, κάνοντας το δρομολόγιο Μαδρίτη - Μάλαγα.

«Ήμουν με την ίδια εταιρεία (με αυτό του δυστυχήματος). Το άλλο τρένο έφυγε περίπου 50 λεπτά αφού εγώ έφτασα».

Στη συνέχεια περιγράφει: «Μου έστελναν οι φίλοι μου δεν είχα καταλάβει τι έγινε. Είχα αλλάξει και το ιεσιτήριο μου γιατί ήταν να φύγω πιο αργά από τη Μαδρίτη, και έτσι κατάλαβα τι έγινε».

Και προσέθεσε: «Η μόνη διαφορά που υπήρχε εχθές ήταν ότι το τρένο πήγαινε λίγο πιο σιγά σε εκείνη τη ζώνη, γιατί συνήθως πάνε στα 300 χλμ.. Πήγαινε λίγο πιο αργά, το είδα και μου έκανε εντύπωση. Μάλιστα, μιλούσα με μια φίλη μου και της το έστειλα. Φαντάζομαι ότι ήταν συμπτωματικά.

Η εταιρεία αυτή, είναι μια εταιρεία που χρησιμοποιώ συχνά. Αυτή είναι ιδιωτική εταιρεία. Τα τρένα της είναι πολύ πιο μοντέρνα, πολύ πιο καινούργια. Αυτά είναι φανταστικά τρένα στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν. Για αυτό, όσοι με ρωτάνε και φίλοι μου στην Ελλάδα, λέω δεν υπάρχει καμία σύνδεση με τα Τέμπη.

Εδώ είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Είναι ένα σημείο που είναι ευθύ χωρίς στροφές. Τηρούσαν τα όρια ταχύτητας και τα δύο τρένα και πήγαιναν με λιγότερη ταχύτητα. Είναι τραγικό αυτό που έχει συμβεί. Έχει ξεκινήσει ήδη η έρευνα για να δουν τι συμβαίνει. Έπαθα σοκ. Είναι πάρα πολύ κρίμα για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους και για αυτούς που έχουν τραυματιστεί. έγινε βέβαια ένας πολύ μεγάλος συντονισμός κατευθείαν και βοήθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Στην Ισπανία όλοι συζητούν για αυτό», ανέφερε η κάτοικος.

