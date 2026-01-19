Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.

«Μια άνευ προηγουμένου καταστροφή»

Λίγο νωρίτερα, τον λόγο πήρε και ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, ο οποίος χαρακτήρισε το δυστύχημα «μια άνευ προηγουμένου καταστροφή», επισημαίνοντας ότι το μέγεθός της ξεπέρασε τις δυνατότητες της τοπικής διοίκησης.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία του συντονισμού μεταξύ δημοτικών, επαρχιακών και εθνικών αρχών, με μοναδικό στόχο, όπως είπε, «να φτάσουμε σε όσους έχουν πληγεί και να τους προσφέρουμε βοήθεια».

Κλείνοντας, τόνισε πως πρόκειται για «ένα βαθιά θλιβερό και επώδυνο γεγονός, που θα αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην Ανδαλουσία για πάντα».

Ισπανία: Το χρονικό της τραγωδίας

Το δυστύχημα συνέβη στις 7:45 το απόγευμα, περίπου δέκα λεπτά μετά την αναχώρηση του πρώτου τρένου από την Κόρδοβα. Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών δήλωσε ότι το πίσω τμήμα του πρώτου τρένου εκτροχιάστηκε και χτύπησε το μπροστινό μέρος του δεύτερου, με αποτέλεσμα οι δύο πρώτες άμαξες να εκτραπούν και να πέσουν σε πρανές ύψους τεσσάρων μέτρων. Οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφηκαν στο μπροστινό μέρος του τρένου της Renfe, όπου υπήρχαν εγκλωβισμένοι επιβάτες.

Ισπανία: Ενδεχόμενο αύξησης των νεκρών

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μεταξύ τους και ανήλικοι, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών φέρεται να είναι και ο 27χρονος μηχανοδηγός του τρένου προς Ουέλβα.

Τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα. Οι αρμόδιοι κάνουν λόγο για ένα «ιδιαίτερα ασυνήθιστο» περιστατικό, καθώς συνέβη σε ευθύ τμήμα γραμμής που είχε πρόσφατα ανακαινιστεί και διέθετε ενεργά συστήματα ασφαλείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο τεχνικού προβλήματος είτε στο τροχαίο υλικό είτε στις υποδομές, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα που ενδέχεται να διαρκέσει περίπου έναν μήνα.

🔸Imágenes aéreas del accidente ferroviario en Adamuz



Las autoridades advierten de que las donaciones de sangre serán especialmente necesarias en los próximos días.



📸Guardia Civil



▶️https://t.co/LGn7unFu4w pic.twitter.com/zAsRdSi3ZG — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 19, 2026

Επιβάτες περιέγραψαν στιγμές πανικού, με ισχυρά τραντάγματα, κατάρρευση τμημάτων των βαγονιών και κραυγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιβάτες έσπασαν τα παράθυρα με σφυριά έκτακτης ανάγκης για να διαφύγουν.

Ως αποτέλεσμα του δυστυχήματος, όλα τα δρομολόγια υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας ανεστάλησαν προσωρινά. Οι σιδηροδρομικές εταιρείες και οι αρμόδιοι φορείς έχουν δημιουργήσει κέντρα υποστήριξης για τους συγγενείς των θυμάτων και παρέχουν ψυχολογική βοήθεια.

Το συνδικάτο των μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει

Συνδικάτο των ισπανών μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του τη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης αυτής στην οποία συγκρούσθηκαν χθες, Κυριακή, δύο τρένα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι, σύμφωνα με αντίγραφο της επιστολής που είδε το Ρόιτερς.

Λακκούβες, εξογκώματα και ανισορροπίες στις γραμμές ηλεκτροδότησης πάνω από τις αμαξοστοιχίες προκαλούν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα, αναφέρεται στην επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μέσω του X και επιβεβαιώθηκε στο Ρόιτερς από ένα μέλος του συνδικάτου SEMAF, ενώ προστίθεται ότι μηχανοδηγοί ενημέρωναν «καθημερινά» την εταιρεία για τις ανησυχίες τους, χωρίς ωστόσο να αναληφθεί κάποια δράση.