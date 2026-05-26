Ελληνικών συμφερόντων το δεξαμενόπλοιο που δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Ομάν: Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

Πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ, καταγράφηκε τη Δευτέρα (25/5) ανοιχτά του Ομάν. Σύμφωνα με την σημερινή ενημέρωση (26/5), το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του και δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με προειδοποίηση της UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), το δεξαμενόπλοιο, που έπλεε περίπου 60 ναυτικά μίλια ανατολικά της Μουσκάτ, ανέφερε εξωτερική έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου, κοντά στην ίσαλο γραμμή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, από το χτύπημα προκλήθηκε διαρροή καυσίμου, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί ή κίνδυνος για τα μέλη του πληρώματος, τα οποία είναι όλα καλά στην υγεία τους.

Το πλοίο είχε φορτώσει πετρέλαιο από τη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και συνεχίζει κανονικά τον πλου του με προορισμό την Ινδία.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά συμβάντων ασφαλείας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Αραβικής Θάλασσας και των Στενών του Ορμούζ, εντείνοντας την ανησυχία της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.