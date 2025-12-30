Έλον Μασκ: Σάλος με το νέο σεξιστικό σχόλιο σε 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση

Και πάλι στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων ο μεγιστάνας Έλον Μασκ με σεξιστικό σχόλιο σε 19χρονη γυναίκα που κινδύνευε με απέλαση.

Η 19χρονη Όντρεϊ Μόρις με καταγωγή από το Λος Άντζελες, ζει στη Δανία με την οικογένειά της από την ηλικία των εννέα ετών. Νωρίτερα φέτος, βρέθηκε αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί από τη χώρα λόγω διοικητικών προβλημάτων που αφορούσαν τη βίζα της.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, είδε την Κυριακή μια –πλέον διαγραμμένη– ανάρτηση στο X σχετικά με το πρόβλημα της βίζας της Μόρις και σχολίασε την υπόθεση με τρόπο που αργότερα χαρακτηρίστηκε «ανατριχιαστικός» και «χυδαίος».

Διαβάστε ακόμα: Έλον Μασκ: Η παράξενη ανάρτηση για το στήθος της Σίντνεϊ Σουίνι που προκάλεσε την οργή του Χ

«Όσες έχουν επίπεδο καυτής εμφάνισης 8 ή παραπάνω θα έπρεπε να παίρνουν εξαίρεση», έγραψε, συνοδεύοντας το σχόλιο με ένα emoji που κλαίει από τα γέλια.

Το σχόλιο του Έλον Μασκ | Twitter

Η Μόρις απάντησε στο σχόλιο του Μασκ, το οποίο έγινε viral, λέγοντας στο The Daily Beast ότι βρήκε όλη την κατάσταση «τρελή».

«Είναι σίγουρα τρελό», είπε. «Δεν εξεπλάγην [από την παρέμβαση του Μασκ], γιατί από τη στιγμή που η υπόθεσή μου έγινε δημόσια, όλα περιστρέφονται γύρω από την εμφάνιση και το γεγονός ότι “είναι ξανθιά και λευκή”. Αυτό που είπε από μόνο του δεν με σόκαρε, αλλά το ότι προερχόταν από εκείνον… με άφησε άφωνη».

Η Μόρις δήλωσε επίσης ότι απογοητεύτηκε επειδή ο Μασκ δεν ανέδειξε τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα ή το γεγονός ότι μεγάλωσε στη χώρα από μικρό παιδί — κάτι που, όπως είπε, «θα μπορούσε να ήταν πολύ βοηθητικό» για την υπόθεσή της.

«Αλλά αν έστω έτσι τραβήξει την προσοχή κάποιου που ενδιαφέρεται, τότε είμαι εντάξει με το να νιώσω λίγο ντροπιασμένη. Δεν πειράζει».

Οι αντιδράσεις κατά του Μασκ

Τα σχόλια κατά του Μασκ ήταν έντονα, κατηγορώντας τον 54χρονο ότι «λιγουρεύεται» μια έφηβη, η οποία έκλεισε τα 19 τον Αύγουστο.

«Χαλάρωσε, γέρο», έγραψε ένας σχολιαστής.

«Τόσα δισεκατομμύρια και παραμένεις ανατριχιαστικός», πρόσθεσε άλλος.

«Ήσουν 36 όταν γεννήθηκε», σημείωσε ένας τρίτος.

Η Μόρις γεννήθηκε στο Λος Άντζελες, αλλά μετακόμισε με την οικογένειά της στο Άαρχους της Δανίας όταν ήταν εννέα ετών, καθώς η μητέρα της ξεκίνησε διδακτορικές σπουδές.

Από τότε έως το 2024 παρέμενε στη χώρα με τη βίζα της μητέρας της ως «εξαρτώμενο τέκνο», όμως αυτή έληξε. Το πρόβλημα προέκυψε όταν μετακόμισε σε εστία λυκείου σε άλλη πόλη. Αφού δήλωσε επίσημα αλλαγή διεύθυνσης, πληροφορήθηκε ότι παραβίαζε τους όρους της βίζας της, καθώς δεν διέμενε πλέον στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα της.

Παρότι η μητέρα της και ο 15χρονος αδελφός της έχουν πλέον λάβει υπηκοότητα, το μέλλον της Μόρις παρέμενε αβέβαιο, αφού η δική της αίτηση απορρίφθηκε αρχικά.

Τελικά της χορηγήθηκε άδεια παραμονής διάρκειας δέκα ετών, ωστόσο η σκέψη ότι ίσως αναγκαστεί να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να τη βαραίνει.

Τον Ιανουάριο δήλωσε στο τοπικό μέσο Stiftstidende: «Έχω τους παππούδες μου και κάποιους φίλους στις ΗΠΑ. Αλλά η Δανία είναι το σπίτι μου. Είμαι όσο Δανή μπορεί να είναι ένας ξένος».