Έλον Μασκ: Η παράξενη ανάρτηση για το στήθος της Σίντνεϊ Σουίνι που προκάλεσε την οργή του «Χ»

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε μια ανάρτηση του Έλον Μασκ στην οποία σχολιάζει με παράξενο τρόπο το στήθος της Σίντνεϊ Σουίνι.

Συγκεκριμένα, ο 54χρονος δισεκατομμυριούχος επικρίθηκε έντονα από τους χρήστες στο ίδιο του το μέσο, το «X», όταν σχολίασε την εμφάνιση της 28χρονης ηθοποιού κατά την πρεμιέρα του νέου ψυχολογικού θρίλερ της, The Housemaid, στο Λος Άντζελες.

Η Σίντνεϊ είχε προκαλέσει αίσθηση στην εκδήλωση, περπατώντας στο κόκκινο χαλί φορώντας ένα λευκό φόρεμα ντεκολτέ και μια φούστα διακοσμημένη με φτερά. Εμφάνιση που θύμισε εκείνη της Μέριλιν Μονρόε.

Η ανάρτηση του Έλον Μασκ

Πολλοί χρήστες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να σχολιάσουν την εμφάνιση και το στήθος της πρωταγωνίστριας της σειράς Euphoria, ωστόσο η ανάρτηση του Έλον Μασκ δέχθηκε σφοδρή κριτική λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας του με τη Σουίνι λόγω προηγούμενων αναρτήσεών του για νεαρές γυναίκες.

Απαντώντας σε ένα βίντεο της ηθοποιού στο κόκκινο χαλί, ο Μασκ ανάρτησε μια σειρά από εικόνες δημιουργημένες με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. «Πώς φαίνεται», έγραφε δείχνοντας μια γυναίκα με μεγάλο στήθος, ενώ σε επόμενο στιγμιότυπο μια γυναίκα έλεγε «Αχ» με παιδική φωνή και δίπλα υπήρχε μια άλλη εικόνα που συμβολίζει πόνο στη σπονδυλική στήλη.

Υπονοώντας προφανώς ότι υπέφερε από πόνους στην πλάτη λόγω του μεγέθους του στήθους της.

Η ανάρτηση του Έλον Μασκ που προκάλεσε αντιδράσεις | X/elonmask

Οι αντιδράσεις

Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς πολλοί χρήστες θεώρησαν ακατάλληλο το σχόλιο του Μασκ για το σώμα της Σουίνι, ιδίως επειδή είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από εκείνη.

«Είναι 30 χρόνια μικρότερή σου. Παράξενο», έγραψε ένας χρήστης, σημειώνοντας τη διαφορά ηλικίας των 26 ετών.

Ο συνδιοργανωτής του podcast TrueAnon Brace Belden σχολίασε σαρκαστικά, «ΥΠΕΡΟΧΗ άποψη».

Ένας άλλος χρήστης έγραψε, «Τι κάνει εδώ ο τύπος».

Άλλοι χρησιμοποίησαν την ανάρτηση για να συγκρίνουν το σχόλιο του Μασκ με προηγούμενες αμφιλεγόμενες αναρτήσεις του για νεαρές γυναίκες.

Ένας χρήστης ανέφερε μια αμφιλεγόμενη ανάρτηση του Μασκ τον Σεπτέμβριο του 2024, στην οποία είχε απευθυνθεί στη Τέιλορ Σουίφτ.

«Εντάξει Τέιλορ… κέρδισες… θα σου κάνω ένα παιδί και θα προστατεύω τις γάτες σου με τη ζωή μου», είχε γράψει παράξενα ο Μασκ τότε, σε απάντηση στην υποστήριξη της Σουίφτ για την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024.