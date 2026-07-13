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«Εμείς θα είμαστε δίκαιοι»: Το Ιράν «τρολάρει» τον Τραμπ για τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ειρωνεύεται τον Τραμπ για τα τέλη 20% στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα χρεώνει πιο δίκαια ως φύλακας.

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Αμπας Αραγτσί
Αμπας Αραγτσί | Getty Images
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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έδωσε δίκιο απόψε στον πρόεδρο των… ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ειρωνευόμενος την απόφασή του να επιβάλει στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ τέλη ύψους 20% επί της αξίας των εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με  το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος «έχει απόλυτο δίκιο. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία», έγραψε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των Στενών και θα παραμείνει για πάντα. Το 20% είναι προφανώς υπερβολικό. Εμείς θα είμαστε δίκαιοι», πρόσθεσε ο Αραγτσί.

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