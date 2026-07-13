Κατά του Τραμπ στρέφεται ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός: «Καμία νομική βάση για τέλος 20% στο Ορμούζ

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) του ΟΗΕ δήλωσε ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή τέλους 20% στα φορτία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοΐας. Εκπρόσωπος του οργανισμού τόνισε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών διέλευσης από διεθνές στενό.

Σε μια κίνηση που προκάλεσε παγκόσμιο γεωπολιτικό και οικονομικό κλυδωνισμό, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, μεταβάλλοντας ριζικά το καθεστώς ναυσιπλοΐας στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Το δόγμα του Τραμπ για το Ορμούζ

Σύμφωνα με το νέο δόγμα της Ουάσιγκτον, οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν πλέον επίσημα τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού», επιβάλλοντας δύο δραστικά μέτρα.

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O Tραμπ ανακοίνωσε, τα εξής:

«Το Στενό του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΟ και θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, που ονομάστηκε έτσι επειδή εμποδίζει μόνο τα πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέλθουν ή να εξέλθουν. Όλες οι άλλες χώρες θα έχουν δίκαιη και ανοιχτή χρήση του Στενού.

Οι ΗΠΑ θα είναι, από εδώ και στο εξής, γνωστές ως «ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ», αλλά ως εκ τούτου, και για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται, με ποσοστό 20% επί όλων των μεταφερόμενων φορτίων, για οποιοδήποτε κόστος είναι απαραίτητο για την παροχή ασφάλειας σε αυτό το πολύ ασταθές τμήμα του κόσμου.

Η διαδικασία και η διαμόρφωση θα ξεκινήσουν αμέσως. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρε ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».