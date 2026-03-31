Το εμπόδιο των ΗΠΑ: Γιατί ο Τραμπ δεν τερματίζει τον πόλεμο με το Ιράν παρόλο που έχει πλεονέκτημα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Ουκρανία δεν διαθέτει «χαρτιά» στον πόλεμο με τη Ρωσία. Ωστόσο, η σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν αναδεικνύει ότι και η Ουάσιγκτον βρίσκεται αντιμέτωπη με περιορισμούς στη δική της στρατηγική ισχύ.

Σε επίπεδο ισορροπίας δυνάμεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν σαφές πλεονέκτημα, διαθέτοντας ισχυρότερο στρατό, οικονομία και πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό.

Σε συνδυασμό με τη στρατιωτική και πληροφοριακή υπεροχή του Ισραήλ, η εικόνα δείχνει αρχικά άνιση. Ωστόσο, η πραγματικότητα στο πεδίο αποδεικνύεται πιο σύνθετη, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Έναν μήνα μετά την έναρξη των συγκρούσεων, ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε μια μάχη επιρροής και αντοχών. Παρά την υπεροχή του, ο Τραμπ καλείται να ζυγίσει το πολιτικό και οικονομικό κόστος μιας ενδεχόμενης κλιμάκωσης, καθώς μια καθαρή στρατιωτική νίκη θα απαιτούσε επιλογές με υψηλό ρίσκο και σοβαρές συνέπειες.

Tα πλεονεκτήματα του Ιράν

Από την πλευρά του, το Ιράν αξιοποιεί στο έπακρο τα περιορισμένα αλλά κρίσιμα στρατηγικά του πλεονεκτήματα.

Η πιο χαρακτηριστική κίνηση ήταν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα περάσματα για τη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως.

Με τον τρόπο αυτό, η Τεχεράνη κατάφερε να ασκήσει έντονη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και να μεταφέρει μέρος του κόστους στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Οι κίνδυνοι για τις ΗΠΑ

Η Ουάσιγκτον θεωρητικά έχει τη δυνατότητα να ανοίξει εκ νέου το πέρασμα, ακόμη και με στρατιωτική επέμβαση.

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα ενείχε σοβαρούς κινδύνους: πιθανές απώλειες αμερικανικών δυνάμεων, ενίσχυση της ιρανικής προπαγάνδας και περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Επιπλέον, θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη σύγκρουση με επιθέσεις αντιποίνων σε συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική πλευρά παρουσιάζει περιορισμένα διπλωματικά κέρδη. Δηλώσεις από τον Λευκό Οίκο, όπως αυτές της εκπροσώπου Καρολάιν Λίβιτ, περί «επιτυχίας της διπλωματίας» λόγω μερικής αποκατάστασης της ναυσιπλοΐας, δεν φαίνεται να αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα, καθώς η εμπορική κίνηση παραμένει πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα.

Τα πιο επιθετικά σενάρια

Παράλληλα, ο Τραμπ εξετάζει και πιο επιθετικά σενάρια, όπως πλήγματα σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές ή ακόμη και την κατάληψη του νησιού Χαργκ, που αποτελεί κομβικό σημείο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν. Ωστόσο, τέτοιες κινήσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε γενικευμένη αποσταθεροποίηση, με σοβαρές επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές και αυξημένο κίνδυνο παγκόσμιας ύφεσης.

Παρότι οι ΗΠΑ διατηρούν ισχυρά «χαρτιά», όπως η δυνατότητα άρσης κυρώσεων που θα μπορούσε να πιέσει την ιρανική οικονομία, οι επιλογές τους παραμένουν περίπλοκες και ενέχουν κόστος. Αντίστοιχα, το Ιράν, αν και στρατιωτικά ασθενέστερο, αποδεικνύει ότι μπορεί να επηρεάσει δυσανάλογα τις εξελίξεις, ιδίως όσο παρατείνεται η σύγκρουση.

Συμπερασματικά, και οι δύο πλευρές διαθέτουν κρίσιμα πλεονεκτήματα, αλλά και σοβαρούς περιορισμούς. Η αδυναμία εξεύρεσης μιας διπλωματικής διεξόδου ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση, με απρόβλεπτες συνέπειες όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για τη διεθνή σταθερότητα.