Μπλόκα, κλειστοί αιθέρες, «όχι» στα Patriot: Πώς η Ευρώπη γυρνά την πλάτη στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ

Είναι πλέον εφανές πως η Ευρώπη έχει γυρίσει ποικιλοτρόπως την «πλάτη» της στον πόλεμο που κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, στη Μέση Ανατολή, με την Ιταλία, την Ισπανία και την Πολωνία να αρνούνται να υποστηρίξουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να επιτίθενται στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, πλήττοντας την ηγεσία του καθεστώτος, το πυρηνικό και βαλλιστικό πυραυλικό πρόγραμμα και τις ένοπλες δυνάμεις του, αναφέρει η Daily Mail.

Έκτοτε, οι Πολιτείες ασκούν πιέσεις στους Ευρωπαίους συμμάχους τους για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν υποστήριξη για τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Οι ματαιώσεις της Ευρώπης στον Τραμπ

Αλλά μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχει αντιδράσει σε αυτά τα αιτήματα.

Η Ιταλία απαγόρευσε σε αμερικανικό βομβαρδιστικό που πετούσε προς τη Μέση Ανατολή να προσγειωθεί σε μία από τις βάσεις της, η Ισπανία περιόρισε τον εναέριο χώρο της για τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη και η Πολωνία αρνήθηκε να στείλει συστήματα αεράμυνας Patriot στην περιοχή.

Ένας εξοργισμένος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στους διεθνείς εταίρους, ξεχωρίζοντας τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε δύο αναρτήσεις του στο Truth Social σήμερα.

Είπε για το Ηνωμένο Βασίλειο: «Σε όλες αυτές τις χώρες που δεν μπορούν να προμηθευτούν καύσιμα αεριωθούμενων λόγω του Στενού του Ορμούζ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αρνήθηκε να εμπλακεί στον αποκεφαλισμό του Ιράν, έχω μια πρόταση για εσάς:

Νούμερο 1, αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε πολλά καύσιμα

Νούμερο 2, συγκεντρώστε έστω καθυστερημένα λίγο θάρρος, πηγαίνετε στο Στενό και απλώς ΠΑΡΤΕ ΤΟ».

Είπε από την άλλη για τη Γαλλία: «Η Γαλλία δεν θα άφηνε αεροπλάνα που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικά εφόδια, να πετούν πάνω από γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία ήταν ΠΟΛΥ ΑΔΥΝΑΜΗ όσον αφορά τον "Χασάπη του Ιράν", ο οποίος εξουδετερώθηκε με επιτυχία! Οι ΗΠΑ θα το θυμούνται αυτό!!!»

Νωρίτερα σήμερα, αναφέρθηκε ότι ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο αρνήθηκε την Παρασκευή στις ΗΠΑ την πρόσβαση στην αεροπορική βάση Sigonella στη Σικελία.

Λέγεται ότι ο Κροσέτο πήρε την απόφαση όταν έμαθε ότι κάποια αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη σχεδίαζαν να προσγειωθούν στη Sigonella χωρίς να πάρουν σχετικά άδεια από τις ιταλικές αρχές. «Η Ιταλία σίγουρα δεν σκέφτεται να πάει σε πόλεμο με το Ιράν», ανακοίνωσε με έμφαση νωρίτερα.

Η δεξιά πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, έχει ήδη καταδικάσει τη στρατιωτική επιχείρηση του Τραμπ ως «εκτός του πεδίου εφαρμογής του διεθνούς δικαίου», αναγνωρίζοντας παράλληλα την απειλή που αποτελεί η Ισλαμική Δημοκρατία για την περιφερειακή ασφάλεια.

Σήμερα, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Πολωνίας διέψευσε ότι η χώρα του θα έστελνε πυραύλους Patriot στη Μέση Ανατολή, μετά από δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι οι ΗΠΑ είχαν εμπλακεί με τη χώρα σε ανεπίσημες συνομιλίες.

Η εφημερίδα Rzeczpospolita ανέφερε σήμερα ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν από το ευρωπαϊκό έθνος να δανείσει προσωρινά μία από τις δύο συστοιχίες πυραύλων Patriot για ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή.

Ώρες αργότερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Władysław Kosiniak-Kamysz έγραψε στο X: «Οι συστοιχίες Patriot μας και ο οπλισμός τους χρησιμοποιείται για την προστασία του πολωνικού ουρανού και της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ.

«Τίποτα δεν αλλάζει από αυτή την άποψη και δεν σχεδιάζουμε να τους μεταφέρουμε πουθενά! Οι σύμμαχοί μας γνωρίζουν πολύ καλά και κατανοούν πόσο σημαντικά είναι τα καθήκοντα που έχουμε εδώ. Η ασφάλεια της Πολωνίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα».

Και μόλις χθες, η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της σε αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονται σε επιθέσεις κατά του Ιράν, ένα βήμα πέρα ​​από την προηγούμενη άρνησή της για χρήση κοινών στρατιωτικών βάσεων.

Η υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες δήλωσε: «Δεν εξουσιοδοτούμε ούτε τη χρήση στρατιωτικών βάσεων ούτε τη χρήση του εναέριου χώρου για ενέργειες που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν».