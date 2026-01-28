Ετών 2 και κάτι μηνών, με ανάστημα που δεν του επιτρέπει να πατά καν στο πάτωμα όταν παίζει στο τραπέζι του μπιλιάρδου, κατάφερε ωστόσο να σπάσει δύο ρεκόρ Guinness σχετικά με το άθλημα.

Ο λόγος για τον Τζουντ Όουενς από το Μάντσεστερ της Αγγλίας, ο νεότερος πλέον άνθρωπος που πέτυχε «διπλό χτύπημα» στο σνούκερ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ρεκόρ Γκίνες (Guinness World Records – GWR) που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Το «διπλό χτύπημα» ορίζεται ως η τοποθέτηση δύο μπαλών σε δύο διαφορετικές τσέπες με ένα μόνο χτύπημα της άσπρης μπάλας, όπως εξήγησε το GWR.

Τζον Όουενς: Ο «Κάρλσεν» του μπιλιάρδου

Στη συνέχεια, ο Τζουντ έγινε και ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε «pool bank shot», κατά το οποίο η άσπρη μπάλα χτυπά σε μία ή περισσότερες μπάλες πριν ρίξει την τελευταία σε τσέπη.

Διαβάστε ακόμα: Έφοδος στη Deutsche Bank για υπόθεση ξεπλύματος: Στο μικροσκόπιο οι συναλλαγές με τον Αμπράμοβιτς

Ο πατέρας του, Λουκ Όουενς, δήλωσε στο GWR ότι το ταλέντο του γιου του ήταν εμφανές από τη στιγμή που χτύπησε την πρώτη του μπάλα, σε ηλικία περίπου δυόμισι ετών.

«Νομίζω ότι το κατάλαβα όταν πέρασε τη στέκα ανάμεσα στα δάχτυλά του. Ήταν εντελώς φυσικός ο τρόπος που το έκανε», είπε.

Παρά το μικρό του ανάστημα, ο Τζουντ έχει βρει δημιουργικούς τρόπους να παίζει σε κανονικά, επαγγελματικού μεγέθους τραπέζια σνούκερ. «Στην αρχή ήταν πραγματικά δύσκολο. Έπρεπε να χρησιμοποιούμε σκαμπό μπαρ όπου κι αν πηγαίναμε», ανέφερε ο Όουενς.

«Τελικά όμως βρήκαμε ένα σκαμπό που το χρησιμοποιούσαμε κυρίως για μαγείρεμα, αλλά μετά το αξιοποιήσαμε ώστε να το χρησιμοποιεί για τα χτυπήματα στο σνούκερ», πρόσθεσε.

Όταν το GWR τον ρώτησε ποιος θα κέρδιζε έναν αγώνα ανάμεσα σε εκείνον και τον πατέρα του, ο Τζουντ απάντησε: «Εγώ!»

«Δεν με κερδίζει στο σνούκερ αυτή τη στιγμή», είπε ο Όουενς, «αλλά μου αρέσει να πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το έκανε εύκολα».

Ο Τζουντ έχει ήδη γνωρίσει επαγγελματίες παίκτες σνούκερ όπως τους Τζίμι Γουάιτ, Τζον Πάροτ και Κάιρεν Γουίλσον, οι οποίοι –σύμφωνα με τον πατέρα του– θαύμασαν τις ικανότητές του.