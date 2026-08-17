Ένας CEO «καρατόμησε» 900 εργαζόμενους μέσω Zoom και τελικά απολύθηκε - «Νιώθω εξαπατημένος»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Better Homes & Finance, ο οποίος απέλυσε 900 εργαζόμενους μέσω Zoom πριν από τα Χριστούγεννα του 2021, λέει ότι αισθάνεται ότι τον εξαπάτησαν, καθώς μόλις απολύθηκε και αντικαταστάθηκε.

Ο Vishal Garg, ο οποίος έγινε πρωτοσέλιδο το 2021 για τις σκληρές απολύσεις εκατοντάδων υπαλλήλων στην εταιρεία ψηφιακών στεγαστικών δανείων, απολύθηκε από την Better, την οποία ίδρυσε και ηγήθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος, στις 3 Αυγούστου, ανέφερε το CNN.

Ο διαχειριστής hedge fund Daniel Lewis διορίστηκε αμέσως ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, παρόλο που είχε προσληφθεί στο διοικητικό συμβούλιο μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα. Μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, ο Garg λέει ότι ο Lewis έπεισε το διοικητικό συμβούλιο να τον απολύσει. Ο Garg λέει ότι ο Lewis στη συνέχεια έπεισε το διοικητικό συμβούλιο να τον διορίσει ως τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο.

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«Με ξεγέλασε», είπε ο Γκαργκ στο CNN. «Είπε ότι του άρεσε η στρατηγική της εταιρείας. Μας επαίνεσε στο X και το χρησιμοποίησε αυτό για να μπει στο διοικητικό μας συμβούλιο και να κερδίσει την εμπιστοσύνη μας».

Η εταιρεία ψηφιακών στεγαστικών δανείων είχε βιώσει πολλά προβλήματα όλα αυτά τα χρόνια υπό την ηγεσία του Γκαργκ, εξαιρουμένων των καταστροφικών απολύσεων, οι οποίες κέρδισαν πανεθνική προσοχή και είχαν ως αποτέλεσμα ο ιστότοπος να κατακλυστεί από αρνητικές κριτικές.

Ενώ η Better είχε αποτίμηση 8 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 εν μέσω μιας άνθησης αναχρηματοδότησης και χαμηλών επιτοκίων, τώρα αποτιμάται σε μόλις 300 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Παρά τα προβλήματα, ο Garg είπε ότι βρισκόταν στο κατώφλι της ανατροπής της τύχης της εταιρείας. Ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021 σε 70 εκατομμύρια δολάρια το 2023, φέτος η Better βρίσκεται σε τροχιά να επιτύχει πωλήσεις 200 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε ο Garg στο πρακτορείο.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία χρησιμοποιεί για να βοηθήσει στην ταχεία επεξεργασία στεγαστικών δανείων - κάτι που θα χρειαζόταν σε δεκάδες υπαλλήλους αρκετές ημέρες για να γίνει πριν από λίγα χρόνια.

«Κερδίζουμε. Τριπλασιάσαμε τον όγκο δανείων. Είμαστε κοντά στην κερδοφορία», είπε ο Γκαργκ. «Βρισκόμασταν στη γραμμή των 5 γιάρδων αφού πήραμε την μπάλα μέχρι το τέλος του γηπέδου από την άλλη πλευρά».

Τα «συναδελφικά» μαχαιρώματα

Παρά τις καλύτερες προσπάθειές του, ο Γκαργκ είπε ότι πιστεύει ότι ο Λιούις έπεισε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να τον ξεφορτωθεί.

«Δεν έχει να κάνει με εμένα. Με νοιάζει να προσφέρω αποταμιεύσεις στους ανθρώπους και να τους βοηθήσω να ζήσουν το Αμερικανικό Όνειρο. Έτσι, όταν οι μέτοχοι είπαν, "Πρέπει να πάρουν μια θέση σε δεύτερη μοίρα", υπάκουσα», είπε ο Garg.

Ο Γκαρκ πρόσθεσε: «Υποψιαζόμουν ότι πάντα ήθελε να γίνει Διευθύνων Σύμβουλος. Το διοικητικό συμβούλιο έκανε λάθος».

Οι επενδυτές μπορεί να συμφωνήσουν με την ερμηνεία του Garg για την κατάσταση. Η μετοχή της εταιρείας είχε πέσει κατά 45% από τότε που ο Lewis διορίστηκε ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος.

Τις επόμενες ημέρες, ο Garg προσέλαβε έναν δικηγόρο για να προσπαθήσει να τον βοηθήσει να ανακτήσει τη δουλειά του. Έστειλε επιστολή στο διοικητικό συμβούλιο τη Δευτέρα απαιτώντας την επαναφορά του ως Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Γκαρκ λέει ότι θα εργάζεται με 1 δολάριο ετησίως μέχρι να επιτύχει καλύτερες αποδόσεις στην κερδοφορία. Μόλις επιτευχθεί αυτός ο στόχος, λέει ότι θα αποχωρήσει από τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου.

«Είναι μια αναγνώριση ότι το κάνω αυτό εδώ και 10 χρόνια, αλλά η εκτέλεση δεν ήταν τέλεια», είπε. «Ελπίζω να επιλυθεί. Νομίζω ότι το μέλλον παραμένει πολύ λαμπρό για καλύτερα».