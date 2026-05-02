«Ένας μπαίνει, ένας βγαίνει»: Mπίζνες Στάρμερ - Μακρόν στο μεταναστευτικό και οι «ναυαγοί» της Μάγχης

Όταν ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσαν τη συμφωνία για τη διμερή διαχείριση στο μεταναστευτικό, κοινώς γνωστή ως «ένας μπαίνει, ένας βγαίνει», υπέγραφαν πλαγίως την ταλαιπωρία, ακόμα και καταδίκη εκατοντάδων ανθρώπων.

Η συμφωνία είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2025, αποσκοπώντας να εμποδίζει τα σκάφη γεμάτα με αιτούντες άσυλο να διασχίζουν τη Μάγχη, επιστρέφοντας καταναγκαστικά έναν μετανάστη στη Γαλλία, για κάθε νομότυπο μετανάστη που θα μεταφερόταν από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τώρα, ένας άντρας αιτών άσυλο, που στάλθηκε πίσω στη Γαλλία στο πλαίσιο του αμφιλεγόμενου προγράμματος, αντιμετωπίζει την πιθανότητα επαναπατρισμού στη Συρία, αφού οι αρχές στο Παρίσι αποφάσισαν ότι η μαστιζόμενη από ισλαμιστική βία χώρα είναι ασφαλής, στο πρώτο τέτοιο πόρισμα αυτού του είδους.

Γαλλία - Βρετανία: Τους στέλνουν στην καταδίκη τους

Όπως μεταφέρει ο Guardian, η αίτηση ασύλου ενός 26χρονου Κούρδου από τη Συρία , ο οποίος έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο με μια μικρή βάρκα και στάλθηκε πίσω στη Γαλλία τον περασμένο Νοέμβριο, απορρίφθηκε από τις γαλλικές αρχές. Η επιστολή απόρριψης αναφέρει ότι η Συρία θα είναι ασφαλής για αυτόν.

Ένα από τα βασικά ζητήματα στα αποτυχημένα σχέδια της προηγούμενης βρετανικής κυβέρνησης να στείλει αιτούντες άσυλο στη Ρουάντα ήταν ο κίνδυνος διοχέτευσης από εκεί σε μη ασφαλείς χώρες. Η Συρία δεν περιλαμβάνεται στον πρόσφατα ενημερωμένο κατάλογο της ΕΕ με τις ασφαλείς χώρες στις οποίες μπορούν να επιστραφούν οι αιτούντες άσυλο.

Παρά ταύτα, η επιστολή άρνησης του άνδρα αναφέρει: «Το άτομο... δεν έχει παρουσιάσει κανένα σχετικό επιχείρημα που θα έπειθε την υπηρεσία ότι οι προσωπικές του περιστάσεις θα αποτελούσαν σοβαρή και ατομική απειλή για τη ζωή ή το πρόσωπό του σε περίπτωση επιστροφής του στη χώρα του».

Η συνέντευξη για το άσυλο στη Γαλλία για να καθοριστεί το μέλλον του, την οποία είδε ο Guardian, διήρκεσε μία ώρα και 12 λεπτά, ακολουθούμενη από μια ακόμη συνέντευξη 49 λεπτών. Μεγάλο μέρος της συνέντευξης επικεντρώθηκε στο να του ζητηθεί να αποδείξει ότι ζούσε στο χωριό που ισχυριζόταν ότι ζούσε.

Ο άνδρας έφυγε από τη Συρία πέρυσι, αφού ο αρχηγός του χωριού του είπε ότι η κουρδική πολιτοφυλακή στην περιοχή, το YPG, είχε το όνομά του σε λίστα για αναγκαστική στράτευση.

«Δεν ήθελα να πάω στον πόλεμο και να σκοτώσω ανθρώπους», είπε.

Ροβινσώνες της Μάγχης

Διέφυγε με μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του και των μικρότερων αδελφών του. Χρησιμοποίησαν λαθρέμπορους για να διασχίσουν τα σύνορα από τη Συρία στην Τουρκία, όπου οι διακινητές τον χώρισαν από την υπόλοιπη οικογένειά του και τον ανάγκασαν να μπει σε διαφορετικό φορτηγό.

«Δεν ξέρω τι έχει συμβεί στην οικογένειά μου. Δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσω μαζί τους από τότε που μας χώρισαν οι λαθρέμποροι», είπε.

«Είμαι ο πρώτος αιτών άσυλο που επέστρεψε στη Γαλλία και έλαβε αυτήν την απόρριψη. Αν επιστρέψω στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Υπουργείο Εσωτερικών θα με πιάσει και θα με θέσει ξανά υπό κράτηση. Αν επιστρέψω στη Συρία, θα με πιάσει η πολιτοφυλακή των YPG. Τι μπορώ να κάνω;»

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο του συστήματος «ένας μπαίνει, ένας βγαίνει», και έως τις 24 Απριλίου, 561 άτομα έχουν απελαθεί στη Γαλλία μετά την άφιξή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρές βάρκες, εκ των οποίων 551 έχουν μεταφερθεί νόμιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Λίγες ημέρες πριν από τη δημοσίευση αυτών των στοιχείων, 602 αιτούντες άσυλο έφτασαν με μικρές βάρκες στις 18 Απριλίου, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την αποτρεπτική αξία του συστήματος.