Ενδεχόμενο «διαζύγιο» της Ryanair από το Ισραήλ: Εξετάζει να μην επαναφέρει τις πτήσεις

Η αεροπορική εταιρεία Ryanair ενδέχεται να μην επαναφέρει τις αεροπορικές συνδέσεις της με το Ισραήλ, όταν αποκλιμακωθεί η εισβολή του στη Λωρίδα της Γάζας, γνωστοποίησε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Μάικλ Ο' Λίρι.

Ο κ. Ο' Λίρι τόνισε ότι οι αρχές του ισραηλινού αεροδρομίου «χασομεράνε» την εταιρεία. «Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να μην μπούμε στον κόπο να επιστρέψουμε στο Ισραήλ... όταν υποχωρήσει η τρέχουσα βία», δήλωσε ο Ο' Λίρι σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο.

Η αεροπορική εταιρεία νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι ανακοίνωσε ότι δεν θα επαναφέρει πτήσεις στο Ισραήλ μέχρι τις 25 Οκτωβρίου το νωρίτερο.

Ryanair: Οικονομικός ο λόγος της απόσυρσης

Ο Ο' Λίρι είπε ότι η Ryanair αντιτίθεται στο γεγονός ότι το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ χρεώνει υψηλότερη τιμή για τη χρήση του κύριου τερματικού σταθμού, όταν ο φθηνότερος τερματικός σταθμός χαμηλού κόστους είναι κλειστός για λόγους ασφαλείας.

«Εκτός αν οι Ισραηλινοί συνέλθουν και σταματήσουν να μας χασομεράνε, για να μιλήσω ειλικρινά, υπάρχουν πολλά περισσότερη άλλα μέρη στην Ευρώπη που μπορούμε να αναπτυχθούμε περισσότερο», κατέληξε.