Τουρκία: Ο Ερντογάν απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας για τις ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία

Oι δύο ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε σχολεία της Τουρκίας μέσα στον Απρίλιο και στοίχισαν τη ζωή σε εννέα ανθρώπους ήταν ο λόγος που ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε την αποπομπή του υφυπουργού Παιδείας, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Οκτώ μαθητές ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν, όταν έφηβος 14 ετών άνοιξε πυρ σε σχολείο του Καχραμάνμαρας. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 14χρονος είχε στην κατοχή του πέντε πυροβόλα όπλα και ήταν γιος πρώην διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη.

Σε άλλη επίθεση στην επαρχία Σανλιούρφα, πρώην μαθητής πραγματοποίησε ένοπλη επίθεση στο παλιό του λύκειο και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Βάσει του προεδρικού διατάγματος, ο υφυπουργός Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και αντικαταστάθηκε από τον Τζιχάντ Ντεμιρλί.

Οι δύο επιθέσεις σόκαραν την κοινή γνώμη, προκαλώντας φόβο στους πολίτες, με τον Ερντογάν να ανακοινώνει ότι η κυβέρνησή του θα εισαγάγει περιορισμούς στην οπλοκατοχή.