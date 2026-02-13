Εντάσεις ΗΠΑ - Ιράν: Το USS Ford, η ναυαρχίδα του στόλου των ΗΠΑ μπαίνει στο «παιχνίδι»

Οι ΗΠΑ θα στείλουν το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford, στη Μέση Ανατολή για να ενισχύσει τον υπάρχοντα στόλο στην περιοχή, στο πλαίσιο των προσπαθειών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εξαναγκάσει το Ιράν σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τον Associated Press, η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του USS Gerald R. Ford στη Μέση Ανατολή έρχεται λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι ένας ακόμη γύρος συνομιλιών με τους Ιρανούς ήταν πιθανός.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν πραγματοποιήθηκαν, καθώς ένας από τους κορυφαίους αξιωματούχους ασφαλείας της Τεχεράνης επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα το Ομάν και το Κατάρ και αντάλλαξε μηνύματα με Αμερικανούς διαμεσολαβητές.

ΗΠΑ - Ιράν: Ποιο «εύφλεκτος» από ποτέ ο Περσικός Κόλπος

Ήδη, αραβικές χώρες του Κόλπου έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα περιφερειακή σύγκρουσημ σε μια Μέση Ανατολή που εξακολουθεί να επηρεάζεται από τη γενοκτονική επιχείρηση του Ισραήλ στην Παλαιστίνη.

Η ανάπτυξη του Ford, που αναφέρθηκε πρώτη φορά από τους New York Times, σημαίνει την παρουσία δύο αεροπλανοφόρων και των συνοδών πολεμικών πλοίων τους στην περιοχή. Ήδη, το USS Abraham Lincoln και τα συνοδευτικά αντιτορπιλικά του βρίσκονται στην περιοχή.

Το πρόσωπο που μίλησε στο Associated Press για την ανάπτυξη το έκανε υπό τον όρο της ανωνυμίας, προκειμένου να συζητήσει στρατιωτικές κινήσεις.

Αυτό σηματοδοτεί μια γρήγορη αναδιάταξη για το Ford, το οποίο ο Τραμπ είχε στείλει από τη Μεσόγειο Θάλασσα στην Καραϊβική τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς η κυβέρνηση ενίσχυε σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία ενόψει της αιφνιδιαστικής επιχείρησης τον περασμένο μήνα που οδήγησε στην απαγωγή του τότε προέδρου της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο.

Επίσης, φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, η οποία έδινε έμφαση στο Δυτικό Ημισφαίριο έναντι άλλων περιοχών του κόσμου.

Το USS Ford ξεκίνησε την αποστολή ανάπτυξής του στα τέλη Ιουνίου 2025, κάτι που σημαίνει ότι σε δύο εβδομάδες το πλήρωμα θα βρίσκεται σε ανάπτυξη για οκτώ μήνες. Αν και δεν είναι σαφές πόσο θα παραμείνει το πλοίο στη Μέση Ανατολή, η κίνηση αυτή προδιαθέτει για μια ασυνήθιστα μακρά αποστολή για το πλήρωμα.