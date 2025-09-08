Εντυπωσιακό time lapse από το «ματωμένο φεγγάρι»: Μοναδικές εικόνες από όλο τον κόσμο

Χθες το βράδυ (7/9), ο ουρανός μεταμορφώθηκε σε μια σκηνή κοσμικής μαγείας, καθώς το φαινόμενο του «ματωμένου φεγγαριού» καθήλωσε εκατομμύρια παρατηρητές σε όλο τον κόσμο.

Η Σελήνη, περνώντας μέσα από τη σκιά της Γης, ντύθηκε με ένα βαθύ κόκκινο χρώμα, δημιουργώντας ένα θέαμα που συνδυάζει επιστήμη και ποίηση. Από τις ακτές της Αμερικής μέχρι τις πόλεις της Ευρώπης και την Ελλάδα, οι ουρανοί γέμισαν με βλέμματα στραμμένα ψηλά και κάμερες που απαθανάτισαν κάθε στιγμή.

Παρακάτω ακολουθεί ένα αφιέρωμα με time-lapse βίντεο που αποτυπώνουν την ομορφιά και τη μεγαλοπρέπεια του φαινομένου:

Διαβάστε ακόμα: «Ματωμένο φεγγάρι»: Η ολική έκλειψη Σελήνης σε φωτογραφίες - «Έκρυψε» τον ελληνικό ουρανό